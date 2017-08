InFocus: Cine Latino e Hispano el 16 de septiembre en Los Ángeles

Este festival de un día organizado por NFMLA y la Academia mostrará cortos y películas de prometedores directores de EEUU, Cuba, España, Perú, Guatemala, Venezuela y México

LOS ÁNGELES – Los amantes del cine en español del sur de California tienen una cita el próximo 16 de septiembre. Ese sábado se celebrará en el Mary Pickford Center’s Linwood Dunn Theater de Hollywood -sede de la Academia- el festival InFocus: Cine Latino & Hispano con cortometrajes y largos de cineastas provenientes de Estados Unidos, Cuba, España, Perú, Guatemala, Venezuela y México.

Este festival, que arrancará a las 4 pm y se alargará hasta la noche en tres bloques, incluye a precios muy razonables (5$ por bloque / 15$ toda la noche) el acceso a las películas y a los cocktails previos con bebidas incluidas en las que se podrá charlar con los cineastas presentes.

InFocus: Latino & Hispanic Cinema está organizado por NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) y The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS, la Academia que organiza los Premios Oscar) en celebración del Mes de la Herencia Hispana. El discurso de apertura lo dará el presidente del Senado Estatal de California, Kevin de León; y la presidenta de la Asociación de Críticos de Cine (LAFCA), Claudia Puig, moderará los coloquios con los cineastas después de cada proyección.

Las entradas anticipadas se pueden comprar aquí: http://www.NFMLA.org

Programación

Nuestro Barrio, dirigida por Ryan Casselman, USA

Encontrando la belleza en los momentos más tranquilos, pero más significativos de la vida, Nuestro Barrio es una exploración de la experiencia latinoamericana y humana profundizando en los temas de compasión, comunidad y superación de la adversidad.

Ryan Casselman es un director, guionista y productor galardonado, con sede en San Diego y un gran interés específico en películas con personajes. Sus películas se han proyectado a través del país y han sido galardonadas y nominadas por numerosos premios incluyendo una nominación a los Emmy en el “Pacific Southwest Emmy Awards” por el cortometraje Con Boys. Nuestro Barrio ha sido seleccionada para ser presentada en festivales como el Festival de Cine Internacional de Palm Springs y el Festival de Cine de San Diego, donde ganó el premio “Mejor Cortometraje Frontera”.

La Máquina, dirigida por Adolfo Mena Cejas, Cuba

Después de haber sido informada por un oficial de la Embajada de EEUU que había ganado la lotería para obtener la visa Americana, Lázara Carvajal decidió dejar Cuba a pesar de que eso supusiera alejarse de su familia. Sin embargo, su amiga le hizo reconsiderar su decisión con un hecho revelador.

Adolfo Mena Cejas es un director, productor y escritor cubano con una carrera de Historia del Arte en la Universidad de la Habana. Adolfo ha escrito y dirigido tres cortometrajes los cuales fueron galardonados y han sido presentados globalmente en países como Argentina, Brasil, España, México, Estados Unidos y Cuba. Sus cortometrajes han ganado numerosos premios incluyendo el del

Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Recuerda Esta Voz, dirigida por Jeff Chan, USA

Trasladado a Los Angeles desde Venezuela Jeff pensó que su inglés chapurreado iba a ser un obstáculo insuperable, estaba listo para rendirse por su pasión por Hollywood, pero en el momento más preciso, su carrera dio un giro y comenzó como actor de doblaje para anuncios de habla Hispana, habiendo puesto la voz ya en más de 400 títulos de películas y habiendo ganado varios premios Emmy.

Jeff Chan, director y guionista, estudió Cine y Producción de Televisión en NYU repartiendo su tiempo entre NY y LA. Jeff se esfuerza por dar un toque de humor, pasión, emoción y honestidad a todo lo que crea. Recuerda esta Voz fue producida por The Bindery y creada en asociación con The Hollywood Reporter y Principal, una empresa de inversión financiera global.

NERÓN (Nero), dirigida por Rubin Stein, España

Alma, una periodista española, es llevada a un lugar secreto donde un dictador Latinoamericano está oculto tras un trágico ataque terrorista contra su familia.

Rubin Stein es un artista, guionista, director y fotógrafo español licenciado en Ingeniería de Telecomunicación, especializado en Imagen y Sonido y Licenciado en Comunicación Audiovisual, especializado en Cine. Sus cortometrajes han sido presentados en mas de 400 festivales y han ganado más de 50 premios a nivel mundial, incluyendo la nominación del Méliès D’or de 2014 al Mejor Cortometraje Europeo de Ciencia Ficción y mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. NewFilmmakers Los Angeles acoge el estreno mundial de NERÓN.

XX (Doble equis), dirigida por Jorge Ossio, Perú

Una joven mujer proveniente de Lima pasa sus días buscando la forma de no sentirse sola.

Jorge Ossio es un guionista peruano con seis cortometrajes escritos en los pasados 5 años. XX (Doble Equis) ha sido presentado en el Festival de Cine de Lima 2016 donde recibió Mención del Jurado, Pachamama Cinema de Fronteira 2016, Semana del Cine de la Universidad de Lima 2016, donde recibió premio a mejor cortometraje y Festival de Cine Transcinema 2016.

La Madre Buena (The Good Mother), dirigida por Sarah Clift, México

Una madre mexicana se embarca en un viaje épico a través de la tierra y a través de su política, para encontrar la petición de cumpleaños de su hijo, una piñata de Donald Trump.

Sarah Clift se licenció en Publicidad y Diseño Gráfico con un Matricula de Honor. Estuvo trabajando como Directora Creativa en medios de comunicación por 18 años, pero recientemente ha empezado a enfocar su carrera en dirección y guión donde ella, en los últimos 12 meses, co dirigió su primer anuncio para Buchanan’s Whisky, en el cual Chris Hemsworth era una de las caras

protagonistas. Actualmente es parte de Madrefoca Production Services in Mexico en UK. Su película, La Madre Buena, es su estreno y ha ganado numerosos premios, incluyendo 5 Premios Oro en el Festival de Cine de Cortometrajes en Kinsale.

Antö (Nunca), dirigida por Joe Torres, Venezuela

El sol desapacible. Un maldito desierto sin fin. Tres mujeres reunidas esperando el transporte publico. Son supervivientes de un mundo extinto, de un tiempo aparte. Tienen miedo. Sospechosas la una de la otra.

Joe Torres, productor, guionista y director, nació y creció en Caracas, Venezuela. Inició su carrera como Productor de A & B Producciones. Trabajó como asistente de dirección con directores como Mark Foster (Hungry Man) y Tom Shadyac (Universal Pictures). Su película Antö recibió elogios en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche y en el Festival Internacional de

Cortometrajes de Budapest.

Neemkomok’, dirigida por Douglas Cushnie, USA

A comienzos de los años 80: Isadora, una mujer indígena Californiana (Gabrielino / Tongva), se enfrenta a una batalla para sobrevivir después de haber sido emancipada de la abusiva misión de Los Ángeles donde fue criada.

Douglas Cushnie es parte del equipo directivo del American Film Institute. También trabaja como director de cine comercial independiente y ha dirigido anuncios específicos que han involucrado a compañías como Purina (ganadora de Best Commercial en Hollyshorts Film Fest 2014), Pepsi Max, CVENT y más. Sus cortometrajes han sido elegidos como selecciones oficiales en numerosos festivales como STARZ Denver Film Festival, Mt. Festival de Cine Independiente de Hood, Festival Internacional de Cine de Costa Rica entre otros.

2500 KM, dirigida por Daniela Arguello, Guatemala / USA

Basada en una historia real, 2.500 kilómetros de la frontera de EEUU en una pequeña ciudad en Guatemala: Sandra, una madre joven de dos hijos, se enfrenta a la decisión de continuar intentando su relación con su marido maltratador o huir a los EEUU con la esperanza de encontrar el sueño americano o una vida mejor.

Daniela Arguello es una directora guatemalteca, guionista y fundadora de Producciones Twenty-Four. Arguello licenciada en el Programa de UCLA Extension fue votada como una de las tres primeras jóvenes e incipientes cineastas en el Show de Estudiantes del Festival Internacional de Cine de Palm Beach en Florida. Su corto 2500KM fue recientemente comprado por HBO donde continua a día de hoy. Este es el estreno estadounidense de la película.

Frágil Equilibrio (Delicate Balance), dirigida por Guillermo García López, España

Un empresario Japonés en Tokio. Una comunidad subsahariana. Una familia en Madrid. Tres historias contradictorias que se desarrollan en diferentes lugares del planeta, en diferentes esferas socioculturales.

Guillermo García López es un director español, productor y guionista. Estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y estudios relacionados con el cine en el Instituto Puerta Bonita de Madrid junto con una licenciatura en Comunicación y Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Su primer cortometraje como productor, La Gran Desilusión, fue nominado como Mejor Cortometraje Documental en los Premios Goya en 2014 y seleccionado oficialmente en mas de 50 festivales internacionales. Su largometraje, Frágil Equilibrio, ha sido nominado en 3 festivales y galardonado con numerosos premios en festivales como Austin International Film Festival of the Americas, Valladolid International Film Festival, CinemAmbiente – Environmental Film Festival entre otros.