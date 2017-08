Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Anthony y más celebrarán la independencia de México en Las Vegas

Mira quiénes más y cuándo se presentarán

¿Te imaginas poder ver en una misma semana a Ricky Martin, Jennifer Lopez, Alejandro Fernández, Maná, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona, Marc Anthony y Miguel Bosé? Pues aunque para muchos sería un sueño, será una realidad en Las Vegas.

Todos los años Las Vegas es una ciudad muy elegida por latinos, turistas y personas de diferentes estados y países del mundo para celebrar el Día de la Independencia de México, pero este año, de la mano de la empresa musical Live Nation los artistas más importantes de la música se unirán en Las Vegas Strip el fin de semana del 15 al 17 de septiembre 2017. En exclusiva te revelamos dónde y cuándo se presentarán.

Mientras que Ricky Martin el 12, 15, 16 y Jennifer Lopez el 13, 15, 16 estarán ofreciendo funciones correspondientes a sus respectivas residencias ‘ALL IN’ y ‘All I Have’, Alejandro Fernández estará el 15 de septiembre en T-Mobile Arena; Maná el 15 y 16 en MGM Grand Garden Arena; Marco Antonio Solís el 15 en Mandalay Bay Events Center; Marc Anthony el 16 en Mandalay Bay Events Center; Ricardo Arjona el 15 en The Chelsea at The Cosmopolitan y Miguel Bosé ese mismo día en The Pearl at the Palms.

Sin duda es no solo una fiesta patria para los mexicanos, sino una fiesta de la música para los amantes de todas estas estrellas que estarán en una misma ciudad por primera vez.