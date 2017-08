Rómulo Avelica González recibe una suspensión de deportación

Su valentía y la valentía de su familia ha unido e inspirado a innumerables personas

Después de cinco meses de estar detenido en un centro de inmigración, Rómulo Avelica González recibió una suspensión de emergencia para evitar su deportación. Pero todavía no se sabe si será liberado.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) otorgó la suspensión mientras revisan el caso del indocumentado quien fue detenido y llevado por agentes migratorio el 28 de febrero mientras llevaba a su hija a la escuela.

El tribunal del Noveno Circuito había suspendido su deportación desde esa fecha, pero esa estancia expiraba hoy lunes 7 de agosto.

“Este es mi país; tengo raíces y familia aquí. Y hoy estoy agradecido más allá de las palabras que el tribunal haya impedido que ICE [el servicio de inmigración y aduanas] me deportara”, dijo Rómulo Avelica, desde el centro de detención de Adelanto en el condado de San Bernardino, en un comunicado que envió la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

“Cada día me despierto sabiendo que debo ser al menos la mitad de fuerte de lo que mis hijos han sido en su lucha por mi libertad. He obtenido fuerza de todos los que han estado a mi lado estos últimos meses—el período más difícil de mi vida. Nunca me daré por vencido para luchar por mis derechos y por los derechos de otros inmigrantes”.

Alan Diamante, uno de los abogados de inmigración de Avelica-González, dijo que ahora están pidiendo a la BIA reconsidere su decisión anterior de deportarlo. “Y que reconozca que el señor Avelica debería tener derecho a permanecer en Estados Unidos”, dijo el abogado.

Hasta el momento no se sabe si ICE va a liberar a Avelica González o si disputarán su liberación. Esta programada una audiencia para su fianza la mañanda del 30 de agosto, dijo Diamante.

Fátima Avelica, de 13 años, es la hija de Avelica González quien grabó el video mientras él era detenido. La jovencita dijo que los últimos meses han sido muy duros para toda la familia.

“Mi vida cambió el día en que ICE arrestó a mi papá mientras me llevaba a la escuela”, dijo Fátima. “Ahora que el tribunal ha reconocido que él no debe ser deportado, espero que ICE lo libere de la detención. No debería ser encarcelado sólo por tratar de vivir una vida mejor y quedarse con su familia”.

La razón por la que se ha prestado tanta atención a la detención, encarcelamiento y amenaza de deportación de Avelica González es porque simboliza la crisis moral que enfrenta el país, dijo Emi MacLean, abogada de NDLON y parte del equipo legal de Avelica-González.

“Pero al mismo tiempo, su valentía y la valentía de su familia ha unido e inspirado a innumerables personas. Al final la lección es ésta: no debemos desviar la vista. Presenciar lo que vimos a través de los ojos de su hija y no hacer nada normaliza esta brutalidad. Cada caso debe ser disputado. Nadie es desechable. Cuando nos unimos, ganamos”, dijo MacLean.

Activistas dicen que el arresto de Avelica es una encarnación de la dolorosa realidad de la agenda anti-inmigrante de Trump. Avelica González es padre de cuatro hijos estadounidenses. Él ha vivido en el país por casi tres décadas y trabajaba como cocinero.

Desde el momento de su detención decenas de funcionarios electos—desde el Ayuntamiento de Los Ángeles hasta el Capitolio de California—y otros líderes de la comunidad se han unido con él y su familia, pidiendo su liberación y una suspensión de su deportación.

El concejal Gil Cedillo, quien representa Highland Park, área donde Avelica González fue detenido dijo que el distrito 1 está lidiando con las secuelas de las incursiones de ICE en la comunidad.

“No sólo la familia de Rómulo vive con miedo, estrés y ansiedad, sino también todos los demás que han seguido este caso”, dijo el concejal en un comunicado. “Todavía esperamos que Rómulo sea puesto en libertad, ya que es un miembro productivo de nuestra comunidad y el único sostén de la familia. Su deportación sería perjudicial para su familia y desconcertante para toda la comunidad”.

Ricardo Mireles, director ejecutivo de Academia Avance, la escuela a la que asistían dos de las hijas de Avelica, dijo: “Hoy la acción de la BIA renueva el optimismo de que Rómulo Avelica vuelva a estar pronto presente para apoyar los objetivos de Yuleni y Fátima de graduarse de la universidad”, explicó en un comunicado. “El gran clamor público ha ahogado por un momento el odio de esta Casa Blanca. Hoy Rómulo representa a todos los inmigrantes como un campeón de la esperanza. Y esta victoria debe motivarnos a trabajar en nombre de otros inmigrantes que enfrentan las mismas amenazas”.