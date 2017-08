$ 500 millones en Ferrari irán a Pebble Beach 2017

Con motivo de celebrar su 70 aniversario, la marca de Maranello llevará al Concurso de Elegancia de Pebble Beach $500 millones en Ferrari. Este 18 de agosto, 70 de los Ferrari más emblemáticos de la historia estarán en exhibición en…

Este 18 de agosto, 70 de los Ferrari más emblemáticos de la historia estarán en exhibición en el famoso evento, y el valor promedio de cada auto es de $7.4 millones.

La lista completa de los $500 millones en Ferrari:

1951 212 Inter Coupe Vignale

1952 342 America

1953 166MM Vignale Spyder

1954 750 Monza

1954 500 Mondial Berlinetta PF

1954 250 Monza

1954 500 Mondial Spyder PF

1954 375 MM

1955 250 Europa GT 2nd Series

1956 250GT Speciale

1957 250 Testarossa

1958 250 GT (Tour de France) Berlinetta

1958 250 PF Cab Series I

1958 412 S

1959 250 PF Cab Series I

1959 410 Superamerica

1959 250 GT LWB California Spyder

1960 250 GT SWB Competizione

1961 250 GT Cabriolet Series II

1961 400 Superamerica Coupe Aerodynamico

1962 250 GT SWB

1962 400 Superamerica PF Cabriolet, S1

1962 250 GTO 3729 GT

1962 250 GTO 3445

1963 250 GT SWB California Spyder

1964 250 GT Lusso

1965 275 GTB / 6 Carb (Shortnose)

1965 275 GTB (Shortnose)

1966 275 GTB (Longnose)

1967 275 GTB/4

1967 330 GTS

1967 330 GTS

1967 275 GTB/4

1967 275 GTS4 NART Spyder

1967 365 GT 2+2

1968 365 GTB/4

1968 Dino 206 GT

1969 365 GTC

1972 365 GTB/4

1972 365 GTC

1973 365 GTB/4

1973 365 GTS/4

1974 246 GTS

1976 512 BBLM

1981 512 BBLM

1982 308 GTBi

1983 288 GTO

1985 288 GTO

1990 F40

1992 348 TS

1992 512 TR

1995 F50

1995 F50

1997 F310

2001 500 Barchetta

2003 Enzo

2003 456M GTA

2004 360 Challenge Stradale

2004 575M

2005 575M Superamerica

2005 575M

2006 Enzo FXX Evoluzione

2008 599 GTB Fiorano

2011 599 GTO

2011 599 GTO

2014 LaFerrari

2017 F12tdf

2017 F12 Berlinetta

2017 SP275RW (one off)

2017 488 Spider (70th anniversary edition)

En mi opinión faltarían algunos autos muy emblemáticos en la historia del Cavallino Rampante, entre ellos el 330 P4 de 1967, el 512 S de la década siguiente, y el 333 SP de los años 90’s.

Y no es por gusto personal, sino porque estos autos marcaron una huella importante en la historia de Ferrari.

Esto no quiere decir que estos autos no se vayan a presentar en Pebble Beach, y es que todavía falta ver los autos que no formarán parte del entourage del Cavallino y que participarán en las clases especiales que tendrá la marca este año. Estas clases especiales son: Ferrari Ganadores de Grandes Carreras, Ferrari One-Off Spéciales, Ferrari Grand Touring, y Ferrari Competition.

Con la inflación y aumento de precio de los autos clásicos, seguramente en el próximo aniversario no veremos 500 millones en Ferrari sino ya llegaremos a los mil millones, lo que en Estados Unidos se conoce como un billón de dólares.