“Dreamers” con el alma en vilo ante la posibilidad de que eliminen DACA

Buscan ayudar a quienes tienen miedo pero también educar a los que se oponen para que sepan los beneficios y derribar mitos

Dayana Molina Patiño no puede más. Las lágrimas se le agolpan, la voz se le corta y se hace un largo silencio.

“Para mi sería muy difícil quedarme sin DACA. Todavía no me recupero de cuando estuve seis semanas sin trabajo. No puedo imaginar lo que sería no tener alivio y un empleo, especialmente por el tipo de trabajo que quiero hacer”, dice invadida por la tristeza.

Patiño es una inmigrante de Acapulco, México quien en 2013 se benefició con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa que ha dado un permiso de trabajo y parado la deportación a cerca de 800,000 jóvenes que entraron a Estados Unidos siendo niños.

Esta joven no es la única. Son muchos los que viven preocupados por la incertidumbre que rodea al DACA desde que el presidente Trump ganó la presidencia de Estados Unidos en noviembre de 2016. Aunque el presidente prometió en su campaña eliminarlo, ya en el cargo dijo que no tocará este programa. Pero la amenaza sobre su posible eliminación resurgió en junio y salió de Texas.

Demanda contra DACA

Una coalición de 10 estados entre – ellos Texas -, amenazó con retomar una demanda para echar abajo el programa DACA. Le dio a la administración Trump hasta el 5 de septiembre para deshacerse de este alivio migratorio y no renovar o expedir nuevos permisos.

De no hacerlo, la coalición comenzará a presionar con una demanda en contra del programa que actualmente está pendiente en la Corte de Distrito del Sur de Texas.

El procurador general de Texas, Ken Paxton, así como ocho procuradores más – junto al gobernador republicano de Idaho, Butch Otter, – urgieron a la administración Trump a poner fin al programa.

Paxton escribió una carta al fiscal general de la nación, Jeff Sessions, en la que le solicita poner fin al programa DACA. “Como DAPA, DACA unilateralmente confiere autorización para el trabajo y presencia legal sin autorización legal del Congreso”, indica la misiva.

Con miedo al limbo

“Esta gente quiere que el DACA se acabe y que todos quedemos en el limbo”, dice Molina Patiño.

“DACA nos ha ayudado mucho porque nos ha dado derecho a trabajar y a una mejor vida, pero no es un estatus como residente ni nadie está salvo”, reconoce.

Molina Patiño, de 30 años de edad, fue traída a Estados Unidos a los 8 años de edad. Se ha criado en Los Ángeles y vive en Lincoln Heights. Trabaja para Los Angeles Neighborhood Land Trust, una organización no lucrativa que promueve espacios verdes. “Quiero hacer una maestría en desarrollo urbano”, dice orgullosa.

Ianai Molina, de 28 años, también es de Guerrero, México. Llegó a Estados Unidos cuando tenía un año y medio. Estudia para ser secretaria legal en el Colegio Comunitario de Glendale.

“Yo apenas tuve un bebé que tiene 10 meses. Si algo pasa con DACA, qué voy hacer con mi bebé. ¿A quién se lo voy a dejar? Mi esposo es DACA y el resto de la familia es indocumentada”, dice consternada.

“Estamos viviendo el día a día porque no sabemos qué va a pasar con nuestros padres y tíos que no tienen papeles”, confía.

Agrega que todo lo que los dreamers que viven en Los Ángeles conocen, es esta ciudad. “Cómo nos van a sacar, si no conocemos nada fuera de este país. Nuestras familias están aquí”, resalta.

Vivir con angustia

Francia Cruz, de 23 años de edad y quien llegó a los 10 años a vivir a Los Ángeles, reconoce sentirse angustiada pero opina que si elimina DACA no solo los dreamers se verían afectados. “El país entero sufriría económicamente. Se perderían 433 mil millones de dólares si se acaban DACA por el trabajo que hacemos”, dice esta joven soñadora. Ella estudia y trabaja en el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles. Sueña con convertirse en abogada de migración.

“Es preocupante. A veces, no puedo dormir pensando qué vamos hacer. Sería un gran golpe porque con nuestro trabajo pagamos nuestra escuela, nuestros gastos. Una semana que no trabaje, se ve la diferencia. Y no queremos estar en esa situación”, expone.

“A mi lo que más me ha afectado es ver a mi sobrina de 8 años llorar y preguntar con quién se va a quedar si deportan a sus padres. Me duele verla llorar y preocupada siendo tan pequeña “, menciona.

Y subraya que ellas ya pasaron por ser indocumentados y vivir escondidos en las sombras. “No queremos regresar al pasado, pero no sabemos a dónde estamos parados ahorita”, admite.

Qué hacer

“Lo único que nos queda es reclamar un espacio que está hecho por nosotros. A lo mejor ésta es tierra americana. Pero lo que está aquí, es hecho por inmigrantes”, dice Francia Cruz.

Su hermana Karla Cruz, de 22 años de edad y quien vino al país a los 9 años y es estudiante de Sociología en la Universidad de California en Santa Cruz, dice que aún con miedo, enfrenta las amenazas con organización.

“Se está diciendo que los activistas son a los primeros que se lleva la Migra porque son los que están peleando y luchando. Por eso, ya no todos están felices con salir y dar la cara”, dice.

Pero a pesar del temor, una de las acciones que planean llevar a cabo es contar sus historias. “No podemos darnos por vencidos. La lucha sigue. Aunque DACA permaneciera, tenemos que seguir peleando por algo más, la residencia”, asevera Karla Cruz.

Su hermana Francia dice que aunque por dentro se sientan muy desesperados tratan de no demostrar que les afecta y sonreír ante la vida. “La gente te respeta más cuando te ven fuerte”, destaca.

Erika Cruz dice que quieren contar sus historias para influenciar a la gente que no los apoya. “Queremos que sepan que no somos criminales ni gente de mal”, enfatiza.

Dayana Molina completa que quieren educar más sobre el DACA. “Mucha gente no sabe lo qué es, ni cómo beneficia al país. Existen muchos malentendidos. Piensan que nosotros lo usamos para pedir asistencia pública o préstamos cuando no somos elegibles”, externa.

También llevan a cabo reuniones entre jóvenes DACA que funcionan como red de apoyo para apoyar a quienes tienen miedo y sufren de ansiedad.

Karla y Francia Cruz, así como Ianai y Dayana Molina, son jóvenes DACA que participan en el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM). Ellas invitan a enterarse de las acciones que se llevarán a cabo en torno al DACA en conjunto con otros grupos en la página de Facebook de COFEM.

‘Dreamers’ hacen impacto significativo

Bajo prácticas actuales del gobierno federal, muchos jóvenes viven en constante temor de ser deportados y no tienen oportunidad convertirse en ciudadanos o alcanzar su potencial máximo. En un acto de solidaridad, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó una moción, escrita por la Supervisor Hilda Solís, para mandar una carta con cinco firmas a representantes federales comunicando el apoyo de la Junta para el DREAM Act del 2017.

“Por muchos años, el programa DACA ha brindado esperanza y seguridad a miles de jóvenes en toda la nación,” dijo la Supervisor Solís. “Nunca podemos olvidarnos de nuestros DREAMers que han demostrado su habilidad de hacer impactos significativos y positivos en el Condado de Los Ángeles y en cada comunidad a través del país.”

La Supervisora Solís ha escrito 13 mociones que protegen, defienden, y pelean por los derechos de los inmigrantes. Además, esta moción apoya la legislación de los Senadores Dick Durbin y Lindsey Graham, la cual permitiría que ciertos jóvenes inmigrantes obtengan su residencia permanente y eventualmente, su ciudadanía estadounidense.