Estudiantes regresan a primaria cuatro meses después de tiroteo que dejó dos muertos

Después de cuatro meses del asesinato-suicidio que ocurrió en la primaria North Park en San Bernardino, los estudiantes quienes iniciaron sus clases el lunes encontraron una escuela totalmente renovada.

En la entrada los esperaban anuncios de bienvenida, así como zapatos y mochilas nuevos para que los niños se sintieran en confianza.

El pasado abril, Cedric Anderson entró a la primaria para matar a tiros a su esposa, Karen Smith, dentro de su salón de clases para niños con necesidades especiales.

Smith y el estudiante Jonathan Martínez de 9 años fueron asesinados. Nolan Brady, de 9 años resultó gravemente herido.

A pesar de la tragedia que no se ha olvidado, muchos padres se sintieron cómodos cuando llegaron a dejar a sus hijos.

Los cambios visibles en la escuela desde la tragedia incluyeron nuevos colores y una mascota. Las paredes están adornadas con colores vividos y frases motivadoras de icónicos personajes.

Durante el verano, se trabajó para hacer la escuela más segura. Hay un sistema de alerta de cámara donde el personal puede tocar para que entren los visitantes y el uso de huella dactilar para los voluntarios en la escuela.

“Las paredes permanentes, puertas con perillas de seguros en el interior para que los maestros puedan asegurar sus salones de clases y agregamos algunas salidas al exterior para evacuación”, dijo el contratista Greg Malchowski a ABC7.

El salón donde ocurrió el tiroteo ya no será utilizado como salón de clases regulares para niños con discapacidades pero mas bien como un salón para proyectos especiales.

Los cambios se hicieron para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela y hacerles saber que están en un lugar seguro para aprender, dijeron las autoridades.

“Cuando entran es un ambiente fresco, un nuevo comienzo, un año nuevo, y empiezan sabiendo que esta comunidad los ama”, dijo el Superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Bernardino, Dale Marsden.

Anderson y Smith, ambos de 53 años, se habían casado el 28 de enero pero se separaron en marzo, según la policía. Al parecer, Smith no le dijo a nadie en la escuela acerca de la separación.

Los consejeros estuvieron en el campus cuando las clases se reanudaron una semana después del ataque, y están de nuevo a partir del lunes cuando comenzó el nuevo año escolar.

“Hemos tenido tanto apoyo”, dijo Yadira Downing, directora de la escuela. “La comunidad, la nación, he recibido correos electrónicos de fuera del país, con gente simplemente expresando su simpatía, su apoyo, sus oraciones. Sabes que no estás solo, no importa lo malo que sea”.

La primaria North Park tuvo 528 estudiantes matriculados el año pasado, según el Departamento de Educación de California. La inscripción de este año no se conocerá hasta después de las primeras semanas de clases, una época en que típicamente hay mucha fluctuación en las escuelas.