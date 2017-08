Mira las nuevas declaraciones que hizo el hijo de Eduardo Yáñez sobre su padre

Eduardo Yáñez Jr. volvió a despotricar contra el actor

El hijo de Eduardo Yáñez volvió a atacar a su padre y hasta reveló que el actor se sometió a un tratamiento de hormonas para rejuvenecer, pero que se le salió de control y le ha acentuado la agresividad.

“La verdad siempre ha sido de esa manera, yo traté de ser un buen hijo lo más que pude, hasta que empezó con la falta de respeto y humillaciones y ya no aguanté, la verdad ese tratamiento que se puso de hormonas cambio a mi padre completamente.

“Sí yo sé, el temperamento y la falta de respeto de mi padre ha empeorado con todos. Ese tratamiento de hormonas es un tratamiento que se metió para sentirse y verse más joven, pero al perder el control de ello eso se vuelve como esteroides, no sólo está agresivo, a veces le entraba la depresión, querer llorar, y hasta de querer brincarse por el balcón“, escribió en declaraciones para un programa de televisión.

Yáñez Jr., de 28 años, dijo que ya no mantiene comunicación con su padre, desde que tuvieron una pelea.

“Yo no tengo ningún contacto con él, es una persona que la verdad no vale la pena tenerlo en la vida de uno, muy tóxico, y se comporta como un niño menor edad, pero bien que tenía dinero para contratar prostitutas cada vez que se sentía solo, para eso sí es bueno.

“Por eso sus relaciones nunca funcionaron, por su agresividad contra sus ex parejas además de ser infiel. Yo la verdad no soy ni quiero ser así, por eso me aleje”, afirmó Yáñez Jr.

Mira aquí el video: