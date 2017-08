VIDEO: Jugador da cabezazo y trompada a árbitro en el fútbol argentino

Un futbolista reaccionó de forma muy violenta contra el juez; varias horas después le pidió perdón; sería suspendido de por vida

Una vez más, un árbitro fue víctima de la violencia que se vive en el fútbol argentino. Sucedió en la Liga de Entre Ríos cuando a Martín Leiva, juez del partido entre Victoria y Salto Grande, le pegaron una trompada y un cabezazo en pleno partido.

El juez cobró una falta del jugador Nelson Sosa, defensor de Victoria. Su reacción tras la violenta falta fue agredir al juez: primero le pegó un cabezazo en la nariz y luego le dio una trompada. En ese mismo momento, el árbitro fue escoltado por la policía y el partido fue suspendido.

Ahora Sosa podría ser suspendido de por vida, aunque primero falta el fallo de la Liga que organiza el partido.

“Fue un error mío. Reconozco que me equivoqué. No tendría que haber reaccionado así, no me estoy justificando, sólo aclaro cómo fue la jugada. Le pedí disculpas al árbitro y al rival”, declaró el jugador este martes en diálogo con TyC Sports.

“El partido había sido bastante complicado. Antes de esa jugada se armó un tumulto en el que el árbitro no vio nada, el partido se había calentado. Yo sentí que me golpeaban de atrás y eso me terminó de sacar (…) Debo tener dos o tres expulsiones y nunca por faltas fuertes. Sé que quizás no juegue más al fútbol. Fue una reacción que no explico, no me sucedió nunca en 15 años de carrera”, trató de justificar tras la violenta escena que protagonizó.

