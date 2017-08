Volkswagen Atlas máxima calificación de seguridad IIHS: ese es el resultado de las exigentes pruebas de impacto la SUV con tres filas de asientos, realizadas por el Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS). Cuando se equipa con el…

Volkswagen Atlas máxima calificación de seguridad IIHS: ese es el resultado de las exigentes pruebas de impacto la SUV con tres filas de asientos, realizadas por el Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS).

Cuando se equipa con el sistema opcional de Advertencia de Colisión frontal (Forward Collision Warning) u el Sistema Autónomo de Frenado de Emergencia (Front Assist), la Volkswagen Atlas 2018 recibió la calificación de TOP SAFETY PICK award by the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Los expertos del IIHS sometieron a la Volkswagen Atlas a todas las pruebas de impacto disponibles, tras lo cual le otorgaron calificación de “Buena” en las cinco categorías evaluadas: impacto frontal moderado, impacto frontal parcial, impacto lateral, resistencia del techo ante un impacto y efectividad de los sistemas de cinturones de seguridad y restricción de movimiento de la cabeza del pasajero.

Para ganar la distinción de Top Safety Pick+ del IIHS, el vehículo debe obtener una calificación de por lo menos BUENO en las cinco pruebas de choque, incluyendo la de impacto frontal parcial, que simula un accidente a 40 millas por hora, con un impacto contra un objeto como un árbol o un poste de electricidad, contra 25% del lado frontal izquierdo del auto, lo que afectaría principalmente al conductor. Además debe contar con un sistema de prevención de choque frontal disponible con una calificación de AVANZADO o SUPERIOR y faros que obtengan una calificación de ACEPTABLE o BUENO.

La calificación superar de “+”, se aplica para destacar que los vehículos con el mejor resultado en las pruebas, también cuenta con un sistema de iluminación aceptable – un nuevo requerimiento para 2017 -, y que tienen como opción el sistema de prevención de colisión frontal.

La Volkswagen Atlas 2018 recibió calificación “Superior” gracias a que cuenta con el sistema de frenos con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB)

“Volkswagen está comprometida con la seguridad del pasajero y la oferta de tecnologías de asistencia no tiene paralelo”, dijo Hendrik Muth, Vice Presidente Senior de Estrategia de Mercadeo de Productos de Volkswagen. “Asumimos una gran responsabilidad para asegurarnos de que nuestras tecnologías de seguridad sean cada vez más inteligentes. La Volkswagen Atlas es un ejemplo de nuestro esfuerzo continuo para ofrecer estas tecnologías y nos enorgullece haber recibido la calificación del TOP SAFETY PICK del IIHS.”

Volkswagen Atlas máxima calificación de seguridad IIHS

La Volkswagen Atlas es un vehículo con el DNA Volkswagen y un agresivo diseño exterior, 198.3 pulgadas de longitud, 77.9 de ancho y 69.6 de altura, con lo que es el vehículo Volkswagen más grande jamás ofrecido en Estados Unidos y la primera con tres filas de asientos.

En la parte delantera se destacan las luces con tecnología LED y una refinada parrilla con barras horizontales.

En la cabina, cuenta con la primera aplicación del Volkswagen Digital Cockpit, la integración de sistemas como App-Connect, Apple CarPlay™, Android Auto™ y MirrorLink®, además de equipo de audio Fender® Premium Audio System con 12 canales, 12 parlantes y 480-watts de potencia.

También incluye lo más avanzado en tecnología de seguridad como Adaptive Cruise Control (ACC); advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia autónomo, monitor de punto ciego y de tráfico trasero cruzado y asistencia para maniobras de estacionamiento.

Volkswagen la ofrecerá en dos opciones de tren motor: el turbo cargado de 2.0 litros con 238 caballos de fuerza y el VR6 de 3.6 litros con 280, además de la opción del sistema de tracción en las cuatro ruedas 4MOTION.

En el único modelo de su clase que ofrece el sistema de Frenado Automático Post Colisión como parte del equipo estándar en todas sus versiones. Este sistema protege a los pasajeros bajo la premisa de que un accidente vehicular raramente es un evento de un solo vehículo, por lo que existe la posibilidad de un segundo impacto, lo que puede causar graves lesiones.

El sistema aplica los frenos, luego de que se produjo el primer impacto y se detecta que las bolsas de aire se accionaron, con lo que se reduce la fuerza de un segundo impacto en caso de que se produzca.

La Volkswagen Atlas 2018 cuanta también con sistema de crucero inteligente, detector de punto ciego, alarma de tráfico trasero cruzado, asistencia de cambio de carril, control de frenado para maniobras de estacionamiento y el control de distancia de estacionamiento, así como con control automático de luces altas y cámara de asistencia con vista de pájaro.