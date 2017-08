Batalla cuerpo a cuerpo entre humano y pitbull captada en video

El hecho ocurrió en una calle de la Ciudad de México

El feroz ataque de un pitbull a un hombre y a su mascota en Ciudad de México fue captado por cámaras de seguridad.

El incidente, reportado el 4 de agosto, fue denunciado por la víctima Matthew Roberts por medio de una publicación en Facebook.

La escena comienza cuando el pitbull reacciona violentamente al ladrido del otro perro, una maltés mascota de Roberts, en la acera frente a una vivienda en la colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

El hombre que barría el exterior de la casa interviene para rescatar a su can, lo que desemboca en un enfrentamiento entre el humano y el animal. A la escena también llega el dueño del pitbull, pero es poco lo que intenta hacer para atenuar el ataque.

Roberts sufrió mordeduras en el pecho y la mano.

La mascota de Matthews sufrió heridas cerca del hocico y estuvo bajo observación.

Además una moto de su propiedad que estaba estacionada frente a la vivienda se precipitó al suelo.

El hombre no pudo presentar una denuncia, ya que el dueño del pitbull se desentendió de la situación.

“Como pueden apreciar en el vídeo, el dueño de este pitbull, aparte de ponerse alterado, de justificar lo injustificable, no se ha responsabilizado por los gastos, ni da su cara. Hago un llamado a las personas defensoras de los derechos de los animales a que me apoyen para que este acto de violencia no se quede impune y este perro pueda ser rescatado y puesto en manos de alguien que le pueda dar un mejor trato”, lee parte de su publicación en Facebook.