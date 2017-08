Chicharito vuelve a hacerla de abogado y explotó contra los que critican a ‘Jona’ y Vela por ir a la MLS

El delantero mexicano del West Ham está harto de que los medios le vean a todo el 'lado negativo'

LONDRES, Inglaterra – Javier Hernández salió en defensa de Carlos Vela y Jonathan dos Santos, seleccionados mexicanos que se decantaron por la MLS, y afirmó que seguir en Europa no lo hace mejor que ellos.

“Para mí, mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy un mejor jugador o una mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos“, explicó en conferencia de prensa.

“A mí no me gusta que me pongan como ejemplo de que por ya haberme venido al West Ham a querer buscarme otro tipo de cosas, porque yo soy diferente a ellos, eso no me hace ni mejor persona ni mejor futbolista ni más ambicioso ni mucho menos. Hay que respetarnos, hay que respetar a los mexicanos. Es algo que nos hace falta, verle el lado positivo a las cosas“.

Jonathan dos Santos jugará en el Galaxy al lado de su hermano Giovani, mientras que Vela emigrará en 2018 a Los Ángeles FC, y Hernández habló en específico de cada caso.

“Estoy feliz si él (Vela) está feliz. Que de verdad si por algo lo decidió, cada quien hace de su vida de lo que quiera y él creo que por algo lo hizo, creo que ha de estar feliz… ¿Por qué hay que verle el lado malo a cualquier mexicano o a cualquier ser humano? ¿Por qué todo deber ser malo? ¿Por qué todo debe ser hacia atrás?“, afirmó en un tono molesto.

“Que Jonathan dos Santos se haya ido a jugar con su hermano, que era un sueño que tenía, que lo vivieron en Villarreal, que van a estar muy bien, que van a estar viviendo una vida mejor a como a ellos les va. ¿Por qué eso debe estar mal? La verdad a mí me cansa mucho eso, verle el lado negativo a todo, a todo lo que se pregunta en México, si ganamos, perdemos, empatamos, si hay jugadores en el extranjero, si hay jugadores que buscan su felicidad, si hay jugadores que crezcan, si hay jugadores de todo, siempre va haber un lado negativo”.

Además, “CH14” aceptó, sin entrar en detalles, que no salió bien de Alemania.

“Terminé mal en el Bayer Leverkusen, donde tuve dos años increíbles, con buenas experiencias, con buenos sabores de boca y ahora en este club histórico espero hacerlo de la mejor manera“.