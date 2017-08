Cómo mantener alejados a los mosquitos, zancudos y a las garrapatas

Ahuyenta a estos insectos de la terraza, el patio y de la ropa

Con el Zika rondando en varios países y el virus Powassan y muchas otras nuevas enfermedades transmitidas por las garrapatas que están apareciendo aquí en Estados Unidos, protegerte de las picaduras de insectos será más importante que nunca durante este verano.

Es esencial que uses un repelente de insectos eficaz sobre la piel que quede expuesta. Pero también que conviertas la terraza y el jardín de atrás en lugares a prueba de insectos y que elijas la mejor ropa posible para practicar senderismo, ir de picnic y realizar otras actividades al aire libre.

CONTROL DE PLAGAS

Deja Tu Patio Libre De Garrapatas Sin Rociarlo Con Aerosol

5 pasos para mantener alejados a estos insectos

“Para empezar, lo más importante es evitar que te piquen”, dice Rebecca Eisen, Ph.D., una bióloga investigadora del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC). “Por fortuna, hay cosas muy sencillas que puedes hacer para protegerte y proteger a tu familia”.

A continuación, encontrarás una lista de recomendaciones de nuestros propios expertos y de nuestras propias pruebas, así como de los expertos de los CDC, para tener un verano libre de insectos.

La terraza y el jardín

Mosquitos: Según los CDC, lo más importante que puedes hacer para mantener a los mosquitos y zancudos alejados de tu casa es eliminar los lugares que prefieren para reproducirse. Mantén las canales (gutters) limpias y no dejes que el agua se estanque en las fuentes para pájaros, en las llantas viejas, en las carretillas ni en las cubiertas de las piscinas. También elimina la hiedra y las hojas secas.

En lo que respecta a la terraza de la casa y el jardín, algunos repelentes funcionan mucho mejor que otros. Las pruebas de dos repelentes que hicimos: velas de citronela y difusores de geraniol que funcionan con baterías, demostraron que no son eficaces para ahuyentar a los mosquitos. Un ventilador de pedestal con movimiento oscilatorio funcionó mucho mejor. Al usarlo a máxima velocidad, el ventilador evitó que entre 45% y 65% de los mosquitos aterrizaran en las personas sentadas cerca del ventilador.

Las trampas para mosquitos que utilizan ventiladores, mallas eléctricas o pegamento para atraparlos y matarlos también son, de alguna u otra manera, eficaces; con frecuencia atraen a los mosquitos y matan a los que entran en contacto con ellas. Pero la Asociación Estadounidense de Control de Mosquitos (American Mosquito Control Association AMCA) dice que no queda claro si eso se traduce en una reducción visible en la población de mosquitos, porque los nuevos pueden llenar rápidamente ese vacío.

Otra opción podría ser que uses luces LED o focos incandescentes amarillos (lee nuestra guía para comprar focos) en el porche y alrededor de la casa.

Nuestros expertos en seguridad han recomendado no utilizar nebulizadores ni vaporizadores de jardín que dispersen insecticida. “Podrías inhalar los químicos y algunos de ellos están relacionados con problemas graves de salud, por ejemplo, con disrupción endocrina y con efectos neurológicos”, dice Michael Hansen, Ph.D., científico sénior de Consumer Reports.

Garrapatas: Les gusta el césped crecido y pastos altos y viven donde hay mucha sombra. Así que poda tu césped y mantenlo cortito (lee nuestra guía para comprar podadoras), elimina las hojas y cualquier otra hiedra y trata de que el patio reciba la mayor cantidad de luz solar. Considera construir una cerca alrededor de tu propiedad para que los venados y otros animales grandes que tienen garrapatas no puedan entrar en ella. Y no te olvides de revisar que tus mascotas no tengan garrapatas luego de que hayan estado jugando afuera de la casa.

Insectos que pican: “En su mayoría, las abejas y las avispas no te molestarán si tú no te metes con ellas”, dice Stanton Cope, Ph.D., entomólogo de la Marina y actual presidente de la Asociación Estadounidense para el Control de Mosquitos. Los nidos se deben eliminar solo si están ubicados en áreas donde hay mucho tráfico, indica Cope. Si puedes, espera hasta el otoño o el invierno que es cuando los nidos se quedan vacíos. Si necesitas eliminarlos antes, hazlo al inicio de la primavera o muy temprano o muy tarde en el día que es cuando los insectos están menos activos.

Los insecticidas en polvo y en aerosol podrían ser necesarios, pero sigue las instrucciones y mantén alejados a los niños y a las mascotas. Siempre usa ropa protectora de la cabeza a los pies y nunca elimines los nidos si hacerlo implica subirte a una escalera; de ser el caso, mejor llama a un profesional. Las trampas con el químico heptil butirato podrían ayudar a controlar a las abejas.

La ropa

Mosquitos: Usa camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos cerrados, en especial si vas a estar fuera de casa por largos ratos. Evita usar ropa apretada pues los mosquitos pueden atravesarla, evita los colores oscuros y el perfume o la loción para después de afeitar ya que ambos atraen a los mosquitos. Usa repelente sobre la piel expuesta y en la ropa también, pero nunca debajo de ella.

Garrapatas: En el verano, cuando camines en áreas que tengan bosques o hierbas, usa la misma ropa que sirve para evitar a los mosquitos. La ropa de color claro es la mejor porque facilita ver a las garrapatas. Mete la camisa dentro del pantalón y mete las orillas del pantalón dentro de los calcetines. Revísate la piel cuando entres a algún lugar y utiliza pinzas para quitarte suavemente cualquier garrapata. (Retira todo el cuerpo del insecto, incluyendo la cabeza). Para tener protección adicional, mete la ropa a la secadora y usa el nivel más alto de calor para matar a las garrapatas que podrían haberse quedado en la ropa.

Insectos que pican: A las abejas y a las avispas les atraen los aromas intensos, así que, si tienes muchas de ellas en el patio o si vas de picnic, evita usar jabones, champús y desodorantes perfumados. Y como el sudor puede enojar a las abejas, considera ducharte antes de salir.

Guía sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas

Enfermedades transmitidas por mosquitos Enfermedades transmitidas por garrapatas Chikungunya

Dengue

Fiebre del Nilo Occidental

Zika Anaplasmosis

Babesioisis

Erliquiosis

Enfermedad de Lyme

Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas

Nota: Todos los casos son de infecciones de picaduras de mosquitos recibidas en Estados Unidos, no durante viajes al extranjero ni por medio de transmisión sexual. Los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, aparte del Zika, son aquellas que se reportaron a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en 2016 (CDC); los casos de Zika son los que se reportaron de enero de 2015 a abril de 2017.

