Video: Julión Álvarez rompe el silencio tras ser vinculado con el narco

El cantante ya dio sus primeras declaraciones y quiere hacer equipo con Rafa Márquez

Tras ser vinculado con el narco, Julión Álvarez ya dio la cara y rompió su silencio ante la situación que enfrenta. El cantante de música regional mexicano dijo que tendrá que asesorarse bien antes de hablar a fondo.

“Soy una persona que soy de rancho, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo”, dijo a todos sus seguidores a través de un Facebook Live. “No tengo la necesidad de las cosas que me están acusando. Saben lo que somos, tengo muchísimos amigos que saben lo que soy… es parte de… no pasada nada..”.

Álvarez también dijo querer hacer equipo con Rafa Márquez, que también salió vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El dia que me toque dar la cara, lo haré”, explicó. “Rafa Márquez es uno de los futbolistas que tiene muchos años en el futbol y tampoco tiene necesidad. Le mando un abrazo”.

Finalmente Julión Álvarez dijo: “Yo no culpo mas que a la envidia, a los celos y al éxito. Todo lo que están diciendo ahí tiene una aclaración”.