3 libros muy útiles para la relación de pareja

Muchas relaciones fracasan por problemas de comunicación. Solucionalos o evítalos siguiendo estos consejos

La comunicación es un factor fundamentales en cualquier relación que establezcamos. Cuando falla o se deteriora, todo comienza a salirse de sintonía.

Cuando elegimos a nuestra pareja no podemos asumir que hablamos el mismo lenguaje, así nos comuniquemos en el mismo idioma. Siempre es importante saber que nuestra crianza, cultura, creencias y personalidad, determinan nuestra forma de comunicación, por eso nuestro primer recomendado.

1. Los cinco lenguajes del amor. Libro escrito por Gary Chapman

Descubrir cuál es tu lenguaje de amor y el de tu pareja (sin decir que este libro aplique solo para relaciones de pareja), te ayudará a aprender a comunicarte de la forma adecuada. Aprenderás a dejar de decir lo que quieres para, mejor aún, hacer entender lo que quieres decir. El que alguien escuche tus palabras no necesariamente significa que comprenda tu mensaje.

2. Getting the love you want, su versión en español recibe el nombre de “Cómo Desarrollar Una Relacion Consciente“. Si puedes, te sugerimos leerlo en la lengua original, en inglés. Libro escrito por el PhD. Harville Hendrix.

3. Y por último, pero no menos importante te sugerimos no una obra literaria o taller de pareja. Nuestra tercera recomendación es un libro de creación propia. Las parejas tienden a vivir muy buenas experiencias que fácilmente quedan en el olvido.

El tercer libro será una especie de diario de pareja, en el que vas a comenzar a dejar registro de los mejores momentos que vivan juntos. Te sorprenderás del increíble efecto que tienen los buenos recuerdo durante un tiempo de crisis.

Si por alguna razón el o ella no se motiva con el tema, comienza tu, deja notas, escribe cómo te sentiste en determinado momento. ¿Quieres cambios? Comienza por ti misma.

Haz que tu libro sea lo más auténtico posible de tal forma que no sea comparable con ningún otro.

Y por último, ten en cuenta que es muy importante prevenir que lamentar. No esperes a que llegue la crisis para actuar. Aprende a mantener una relación sana.