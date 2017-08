BuenosDíasLA: Teatro con sabor latino en el festival ‘Short+Sweet’

El festival tendrá lugar del 10 al 13 de agosto en el Teatro Stella Adler en Hollywood

El festival de teatro Short+Sweet Hollywood 2017 contará este año con la primera edición latina, Short+Sweet LATINO, como parte de una programación de 13 obras de corta duración que podrán disfrutarse del 10 al 13 de agosto en el Teatro Stella Adler en Hollywood; evento que cuenta con el destacado Burno Bichir como padrino.

El objetivo principal de Short+Sweeet LATINO es proporcionar el foro de expresión necesario para grandes talentos latinos como Hansel Ramirez, actor mexicano conocido por su participación en American Crime; o las actrices Elena Rojas, Fernanda Kelly y Orlette Ruiz, entre muchos otros actores, escritores y directores de cine, TV y teatro.

“Short+Sweet LATINO es fantástico al ser el primer festival latino de corta duración presentado en Los Ángeles, una ciudad culturalmente rica y llena de talento. Será un foro para la expresión latina y un espacio donde todos podrán fundirse al tiempo que construyen un sentido de pertenencia“, explica la directora de este festival, Tanya Mordacci.

OBRAS PRESENTADAS

El programa está dividido en dos grupos, con siete y seis obras breves cada uno, que cada día van alternado de orden. Las obras presentadas son:

Grupo A:

Inside Sex

Todo por un shampoo

Cariño, ya que estás de pie

Gram

Aprender a caer

Therapy

La Nube

Grupo B:

Ramera

Cuerda

Blind faith

The Man at the Next Table

El Vago

10 Dollars for a peso

CALENDARIO DEL FESTIVAL

Los tickets se pueden comprar aquí y el calendario del festival es el siguiente:

10 de agosto: de 7 p.m. a 9 p.m. Grupo A, seguido por Grupo B

11 de agosto: de 7:30 p.m. a 9:15 p.m. Grupo B, seguido por el Grupo A

12 de agosto: de 7:30 p.m. a 9:15 p.m. Grupo A, seguido por el Grupo B

13 de agosto: de 7 p.m. a 9 p.m. Grupo B seguido por Grupo A

Hoy en Los Ángeles

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en Mission Hospital, en la ciudad de Mission Viejo, buscando establecer una colaboración. Deb Franko, portavoz del hospital, informó que el personal inmediatamente les pidió que abandonaran las instalaciones. Los agentes de ICE asintieron, pero al partir dejaron atrás un paquete de información en el que se sostiene que una colaboración entre ICE y el hospital podría ser fructífera, ya que ayudaría a los agentes a “identificar criminales” y “desarrollar fuentes de información”.

Michelle King, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), usó su informe anual para dar a conocer la campaña We are one L.A. Unified o Somos un solo LA Unified, iniciando con un sitio de internet y una guía de recursos dedicada a los estudiantes inmigrantes y sus familias.

Las personas que viven cerca de las autopistas suelen padecer de mayores tasas de asma, paros cardiacos, derrames cerebrales y cáncer. Por ello, el alcalde Eric Garcetti ha ordenado que todo inspector de construcciones comience a llevar un registro de filtros de aire en las viviendas que se están construyendo al lado de las autopistas de Los Ángeles.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 86°F y mínima de 67°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Un choque automovilístico ha ocasionado demoras de hasta 10 minutos en la autopista 605 rumbo al sur, desde Washington Boulevard/Slauson Avenue hasta Beverly Boulevard. Procure revisar las condiciones de tránsito antes de emprender su viaje de esta mañana y esta tarde.

Hasta el momento, Metro no ha reportado demoras en sus líneas de tren. Procure estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Foto del día

Agentes del orden van por el oro L.A. alberga los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2017. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Aug 9, 2017 at 8:30am PDT

