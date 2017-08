Channing Tatum asegura que su pequeña hija es su peor crítico

Puede que el actor sea uno de los más cotizados y queridos, pero su estatus de estrella no impresiona lo más mínimo a su única hija

Al igual que otros muchos padres famosos, el actor Channing Tatum ha tenido que vivir en más de una ocasión la enorme paradoja que se desprende de recibir, por un lado, el cariño y la admiración del público que adora verle en la gran pantalla y, por el otro, la frialdad con la que su propia hija Everly -fruto de su idílico matrimonio con la también actriz Jenna Dewan– valora su trabajo interpretativo o la brutalidad con la que se burla de él cuando comete cualquier tipo de error.

“Nunca he trabajado tan duro en la vida como cuando trato de que esta niña me quiera, y aun así sigo fracasando. Ha llegado un punto en el que tengo que suplicarle: ‘Por favor, quiéreme, quiéreme, solo necesito que me quieras’“, ha revelado al portal ‘Entertainment Tonight’ haciendo gala de su sentido del humor, antes de incidir en la satisfacción que le produce a su pequeña verle en toda clase de situaciones comprometedoras.

“Le encanta cuando me caigo y me hago daño, le divierte mucho. Se ríe y me dice: ‘¡Hazlo otra vez!’. Las peores críticas sin duda las recibo de ella, es la más cruel de mis detractores, pero también es verdad que son esas actitudes las que te llevan a mantener los pies en la tierra, te lo prometo“, ha manifestado en la misma entrevista.

Al margen de estos problemas anecdóticos, lo cierto es que el intérprete y bailarín estadounidense no podría estar más satisfecho con la forma en que tanto él como su esposa -la flamante nueva presentadora del concurso televisivo ‘World of Dance’- han sabido compaginar sus respectivos compromisos profesionales con los entresijos de su vida familiar, pese a que tanto trabajo en ocasiones les impida estar siempre disponibles el uno para el otro.

“La verdad es que ella no ha visto todavía la película”, ha confesado en relación con su más reciente estreno cinematográfico, ‘Logan Lucky’. “La verdad es que ahora mismo está muy ocupada [con el citado programa], así que no puedo enfadarme porque no pueda ver todo lo que hago durante el día”, ha manifestado en la misma conversación haciendo uso de su tono más comprensivo y sensato.