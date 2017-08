Disneyland tiene más diversión en sus parques

El parque reabrió y renovó viejas atracciones, al tiempo que estrenó Guardians of the Galaxy en Disney California Adventure

Quienes visitan Disneyland en estos días se encontraran con varias sorpresas. Una de ellas es la puesta en marcha del ferrocarril del parque, una de las atracciones más populares del lugar que estuvo en reparación por varios meses.

La novedad con este tren es que tiene una nueva ruta escénica a lo largo de la ribera norte del Rivers of America, que atraviesa una formación rocosa y cascadas. En este nuevo paseo, los asistentes tienen vistas por ambos lados del vehículo.

La sección, que se llama Columbia George, tiene cinco cascadas, y sus paisajes están inspirados en cuatro de los ríos más importantes del país, el Mississippi, el Columbia, el Missouri y el Río Grande; fueron recreados con bastante detalle y completados con formaciones rocosas indígenas, caídas de agua, bosques y fauna originales de esas regiones.

El paseo tiene paradas en lugares como Toontown, Tomorrowland, Main Street, U.S.A. y New Orleans Square; para quienes no lo sepan, el recorrido abarca una vuelta a todo el parque. Esta es la primera vez, desde su apertura en 1958, que el tren es remozado.

Por su parte, el show nocturno Fantasmic! regresó también renovado, con nuevas escenas de personajes de filmes como “Aladdin”, “Tangled”, “The Lion King” y “Pirates of the Caribbean”.

La atracción estrenó pantallas de agua y tecnología de proyección, por lo que las imágenes del show son más nítidas.

Mientras tanto, el que tiene los días contados es el Main Street Electrical Parade, que continúa con sus desfiles nocturnos con escenas de cintas clásicas como “Cinderella”, “Pete’s Dragon”, “Aladdin” y otros. El 20 de agosto es el último día para verlo.

En el parque de enfrente, el Disney California Adventure, sigue la emoción por el reciente estreno de Guardians of the Galaxy: Mission: breakout!, una atracción no apta para cardiacos. La completa la celebración de Summer of Heroes, en donde los superhéroes cobran vida en Hollywood Land. Termina el 10 de septiembre.

Más informes en disneyland.disney.go.com.