Exhibiciones para ver con la familia el resto del verano

Desde juguetes hasta cuerpos plastinados, la oferta de varios recintos de Los Ángeles para la familia es vasta

Cuerpos plastinados, un pingüino bebé, dinosaurios, juguetes de la época de los abuelos, mamíferos monumentales ya extintos.

Todo esto y mucho más es parte de las múltiples exhibiciones que se pueden ver en los museos y centros de ciencia de Los Ángeles y sus alrededores, y que estarán vigentes por unas semanas más, justo lo necesario para que las familias las visiten antes de volver la rutina escolar.

A continuación te decimos en qué consisten y dónde se exponen, así como la fecha en que terminan. Después de todo, un verano en Los Angeles no está completo sin la visita a alguno de estos recintos.

Extreme Mammals: Odd Features. Unusual Creatures

Esta es quizá una de las exhibiciones más fascinantes que están de paso por la ciudad. Incluye el despliegue de fósiles raros traídos de varias partes del mundo –y algunos propiedad del museo–, reconstrucciones de especies y animaciones realizadas por computadora que examinan los antecedentes y evolución de mamíferos en sus 200 millones de años de existencia, que van desde el mamut colombiano hasta las ballenas terrestres y pasando por los pequeños monotremas y el P-22, el puma que habitan en las montañas de Griffith Park. Está vigente hasta el 10 de septiembre en el Natural History Museum, 900 Exposition Blvd., Los Angeles. Boletos de $10 a $22. nhm.org.

Play!

Esta exhibición tiene como fin llevar la experiencia de los juguetes y los juegos a otro nivel. Los visitantes de todas las generaciones reconocerán alguno de los artefactos con los que jugaban cuando eran niños, como muñecas, juegos de mesa, juegos de video y juegos para entretenerse al aire libre. Es una forma de conocer y explicar cómo jugaban los niños en costa oeste del país, qué inspiraba su imaginación. Termina el 7 de enero en el Autry Museum, 4700 Western Heritage Way, Los Angeles. Boletos $6 a $14. Gratis menores de 3 años. theautry.org.

Aquarium of the Pacific

El pingüino que nació en mayor en el Acuario del Pacífico ya está listo para comerse al mundo. A partir de esta semana hizo su aparición en público al lado de sus padres, Roxy y Floyd, y los hermanos. Como el pingüinito nació sin plumas para poder nadar, recibió cuidados por 21 días hasta que le salieron plumitas. Mientras tanto, el bebé no pierde el tiempo: aprende a nadar y a comer peces enteros. Aquarium of the Pacific, 100 Aquarium Way, Long Beach. Boletos $17 a $29. aquariumofpacific.org.

Dinosaurs Unearthed

Esta exhibición inmersiva, que termina el 10 de septiembre, incluye dinosaurios animatronic de tamaño real en dinámicas escenas. Representa dos excavaciones de gran escala de dos partes distintas del planeta y revela secretos acerca de la vida en la Tierra hace millones de años. Además de ver a los dinosaurios, se puede jugar en un sitio de excavaciones, ver esqueletos de tamaño real, visitar estaciones interactivas de aprendizaje y ver réplicas de fósiles, así como fósiles reales. Discovery Cube, 11800 Foothill Blvd., Los Angeles. Boletos $12.95 por tiempo limitado. Informes la.discoverycube.org.

Body Worlds: Pulse

El doctor Gunther von Hagens regresa al California Science Center con una nueva exhibición de cuerpos plastinados. En 2004, casi un millón de personas vieron en este mismo lugar los cuerpos de su primera muestra. Esta nueva colección tiene como fin proveer la oportunidad de aprender acerca de la anatomía humana, la fisiología y la salud a través de una exhibición enfocada en los cuerpos de la vida moderna. Son más de 200 piezas plastinadas incluyendo cuerpos completos, disecciones, órganos y piezas en tercera dimensión. Termina el 20 de febrero. 700 Exposition Park Dr., Los Angeles. Boletos $21 a $26. Informes californiasciencecenter.org.