En medio de amenazas de Corea del Norte y EEUU, un refugio para sobrevivir a un ataque nuclear

En Atlas Survival Shelters de Los Ángeles se fabrican estructuras que podrían salvar vidas gracias la instalación de refugios subterráneos en su hogar

¿Cómo sobrevivir a un ataque nuclear?

En medio de toda la retórica y amenazas por parte de los gobernantes de Estados Unidos y Corea del Norte sobre bombas nucleares, esta es una pregunta que salta a la mente de cualquiera, en especial en Los Ángeles – justo al otro lado del océano Pacífico de ese país asiático.

Perop si de sobrevivir a un tornado se trata, o incluso un ataque con bombas nucleares o biológico, existen recursos para una semana, tres meses o medio año, todo depende del dinero que tengas o quieras gastar.

Desde 2011, Ron D. Hubbard, presidente de la empresa Atlas Survival Shelters de Montebello ha diseñado y fabricado estructuras de acero que asegura funcionan como refugios secretos y subterráneos para salvaguardar vidas, en caso de algún tipo de ataque nuclear.

El llamado “Bomb Shelter” (refugio antibombas/ $35,000 a $200,000 dólares, dependiendo del tamaño), el “Bomb Nado” (refugio que protege de una explosión y del clima / $18,999 a $34,000 dólares) y el “Full Nado” Shelter” (también un refugio contra tornados $9,999 a $50,000 dólares) representan la protección que cualquier familia podría obtener ante la situación volátil generada por el gobierno de Corea del Norte y la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, que podría escalar hacia una conflagración mundial, tras declarar que Estados Unidos respondería al régimen de Pyongyang con “furia y fuego” como nunca se ha visto si ataca la isla de Guam.

“Esto es aterrador”

“Todos sabemos que la Costa Oeste de Estados Unidos y Los Ángeles, por ser una zona principalmente grande sería el objetivo principal de ataque”, dijo Hubbard. “El mismo gobierno ha dicho que Corea del Norte tiene al menos unos 40 misiles balísticos que podrían alcanzar a San Diego, a Los Ángeles y San Francisco. Esto es aterrador”.

Los refugios, construidos a base de metal galvanizado por esta empresa son más privados que una cuenta bancaria. Su propietario no mantiene ningún registro de la ubicación donde son instalados.

Hubbard dijo a La Opinión que esta semana pasada, entre “docenas” de pedidos recibió el de una mujer mexicana residente Compton que adquirió su propia guarida e invirtió unos $60,000 dólares.

Todos los refugios de supervivencia están diseñados para ser enterrados unos 15 pies bajo la superficie y permiten activar un sistema de refrigeración geotérmica, son herméticos y tienen depuradores propios de aire que eliminarían el dióxido de carbono del interior.

Cuando una persona apaga su sistema de aire o si las tuberías de aire de casa han sido bloqueadas en caso de ataques biológicos o a causa de radiación de rayos beta, alfa y gama, los refugios están equipados con un túnel de escape, con una puerta oscilante hacia adentro que no puede ser bloqueada.

“Un purificador de aire está conectado a baterías o a paneles solares que alimentan de corriente el interior del bunker”, dijo Juan Gómez, un soldador mexicano, oriundo de Mazatlán, Sinaloa, quien tiene 15 años trabajando para la compañía. “Este refugio antibombas sirve para que una familia de hasta cuatro personas viva cómodamente por meses”.

De hecho, el “Bomb Shelter” posee un extractor de aire que lo purifica al ingresar al interior del refugio y tiene tubería con entrada exterior para el agua

La escotilla de escape está a pulgadas debajo de la superficie del terreno, con una capa de arena profunda para protección entre la escotilla de escape y la superficie.

Asimismo, tienen una gran capacidad de almacenaje debajo de los pisos, donde se instalan muebles, comedor, camas y duchas. Las maderas interiores son de caoba, cáñamo o abedul seco para evitar el moho y su pintura contiene sulfato de cobre añadido para matar cualquier moho o bacteria.

“La puerta de sobrevivencia que cierra el bunker es similar a las de los submarinos”, comentó Oscar Bonilla, empleado de Atlas Survival Shelters, nacido en Santa Ana, El Salvador. “Tiene un empaque sellador de una pulgada para que no entre aire contaminado ni el agua”.

Cómodas cabañas subterráneas

El fabricante de refugios subterráneos de supervivencia y bombardeo sirve a Estados Unidos, pero especialmente a Texas, California, Utah, Arizona, Oregón, Idaho, Luisiana, Tennessee, Washington State, y cumple pedidos de Australia, Japón y Reino Unido.

“Fabricamos todo tipo de refugios de supervivencia utilizados para protección de las personas y sus familias en caso de un brote pandémico (Superflu), disturbios civiles, ataques masivos y ataques biológicos o nucleares”, dijo Hubbard. “Además, creamos refugios contra lluvias nucleares o lo que denomina como Pulso Electromagnético Nuclear (EMP) de terroristas domésticos o de otras naciones”.

La empresa tiene refugios caseros para el patio trasero o terrenos privados.

Las cabañas subterráneas son lo suficientemente cómodas para ser utilizados regularmente por campistas de fin de semana o cazadores.

Hubbard aseguró que sus diseños permiten la supervivencia de su familia en cualquier tipo de desastre con la capacidad de vivir en un refugio subterráneo con dormitorios, cocina, baño, área de almacenamiento y una puerta de escape indetectable en caso de que los intrusos descubran su escotilla principal.

De hecho, el llamado Backyard Bunker es un refugio de bombas subterráneo para 3-4 personas más asequible en el mercado por $35,900 dólares e incluye un sistema de filtración de aire NBC (aire nuclear, biológico o químico), puerta de explosión y almacenamiento bajo el piso.

“Las necesidades básicas, comodidad y seguridad son cubiertas con muchos de nuestros diseños”, dijo Hubbard. “Nuestros refugios están construidos con materiales de la más alta calidad, incluyendo tubos corrugados y acero endurecido resistente a balas”.

Una vez que la persona haya seleccionado el terreno donde le gustaría tener su refugio instalado, un equipo de trabajadores de Atlas Survival Shelters, comienza a diseñar y fabricar su refugio, para su posterior instalación.

Los únicos bunkers fabricados hasta la fecha que han sido probados realmente contra los efectos de una bomba nuclear que han demostrado ser efectivos, son los refugios redondos de tubo acanalado, experimentado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, en 1959.

“La forma redonda funcionó en aquellos tiempos y todavía trabaja”, dijo el experto. “Hay poca diferencia entre los bunkers hechos hace 50 años y los bunkers de hoy, excepto por el agregado de interiores modernos, sistemas de filtración del aire NBC, depuradores de dióxido de carbono, generadores y electrónica de alta tecnología”.

La forma redonda de los refugios permitiría, además, alcanzar la profundidad subterránea que necesita para una máxima protección para las familias y posibilita que el clima sea controlado bajo tierra.

“En Japón no hay grandes espacios de tierra, pero mucha gente ya ha adquirido su refugio subterráneo”, comentó Yuta Sakurai, un proveedor de los aparatos de protección en su país. “Aquí, un refugio accesible puede costar $10,000, pero en Japón yo los vendería al triple”.

Sakurai comentó que las amenazas norcoreanas de atacar Guam, un territorio estadounidense al sur de las Islas Marianas podría resultar devastador, “porque Corea del Norte también podría atacar a mi país y yo pienso solamente en el futuro de mi bebita Emma, que apenas tiene seis meses de nacida”.

Guam, de 165,000 habitantes es un territorio clave para Estados Unidos, que tiene ahí una base naval en el sur, y otra de las fuerzas aéreas en el norte, la cual fue utilizada durante la guerra con Vietnam (Noviembre 1, 1955 – Abril 30, 1975).

Retórica incendiaria

Ron Góchez, profesor de historia en el Sur de Los Ángeles y activista comunitario en la organización Unión del Barrio, destacó que tanto el líder norcoreano Kim Jong-Un como el presidente Donald Trump “quieren demostrar su poder a nivel internacional”.

“Donald Trump0, con su base superconservadora y militarista quiere dominar y espantar a Corea del Norte, pero hay que recordar que, en el contexto histórico, esta nación nace como resultado de la invasión de Estados Unidos a Corea (junio 25, 1950 – Julio 27, 1953) y causa la muerte de casi 2 millones de personas; lanzaron más bombas que todas las que tiraron en Japón (Hiroshima y Nagasaki), y, aunque es fue hace más de 70 años, el pueblo norcoreano no quiere que la historia se repita”.

La realidad es que Corea del Norte había invadido primero Corea del Sur y este país recibió respaldo de Estados Unidos, y China apoyo a Corea del Norte, y según el estudio más reciente de los expertos Bethany Lacina y Nils Petter Gledistch, de la Universidad Stanford, dado a conocer en 2014, el número total de bajas en ambos lados fue calculado en 1.2 millones.

Góchez consideró que, mediante la retórica es que Corea del Norte tiene que defenderse de Estados Unidos, puesto que no tiene la capacidad de lanzar misiles nucleares de largo alcance.

“Es baja la posibilidad de que lancen un ataque a [la isla] de Guam”, dijo. “Corea del Norte sí es un país que está armado y ya sabemos que Estados Unidos no ataca a naciones que se pueden defender; esa lección la aprendieron con la invasión a Vietnam, y aquí no van a tratar de efectuar un ataque militar, aunque están en juego China y Rusia, y en este caso, si hay guerra no se puede culpar al país que ya antes ha sido bombardeado por Estados Unidos”.