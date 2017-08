¿Te gustaría asistir al musical ‘Hamilton’ por $10? Te explicamos cómo (quizá) lo consigas

Te lo creas o no, todavía hay algunas entradas a la venta para el estreno de esta noche de ‘Hamilton’, pero desde luego no son baratas. Un asiento en el área central te puede llegar a costar online nada menos que $2,000, según KPCC.

Otra opción más asequible, también más incierta, es participar del sorteo digital gratuito a través de la aplicación oficial de ‘Hamilton’ en el que puedes ganar boletos por $10 dólares cada uno, de acuerdo con Hollywood Pantages Theatre.

JUST ANNOUNCED $10 digital lottery 4 @HamiltonMusical Enter for 2nite’s lottery starting at 9am. For details visit https://t.co/mJZfPlAyvK pic.twitter.com/q6getX50Mb

— Hollywood Pantages (@Pantages) August 11, 2017