‘The Lion King Sing-Along’ visita El Capitan Theatre

El famoso recinto de Hollywood presenta el popular filme con las letras de las canciones para que puedan ser interpretadas

“The Lion King” tiene una de las bandas sonoras más pegajosas y populares que hayan realizado los estudios Disney. La película salió al mercado en 1994, y aún sigue siendo el deleite de todas las generaciones.

Es por esto que por una corta temporada, El Capitan Theatre, ubicado en el corazón de Hollywood, trae a su pantalla “The Lion King Sing-Along”, que consiste en presentar el filme con la letra de las canciones en la pantalla para que los asistentes interpreten los temas al mismo tiempo que los personajes de la cinta.

Las proyecciones terminan el 20 de agosto, justo un día antes de que gran parte de los estudiantes de Los Angeles regresan a clases.

Entre las canciones que incluye la película, que también fue llevada a Broadway en forma de musical, están “Hakuna Matata”, “Can You Feel The Love Tonight” y “Circle of Life”.

“Disney creo un clásico instantáneo con el estreno de ‘The Lion King’ en 1994 y su popularidad nunca ha disminuido”, dijo Ed Collins, gerente general de El Capitan.

La proyección incluye una aparición especial en vivo de Timon en el escenario del teatro, que baila al ritmo de la música con la que inicia la película.

Y como parte de un paquete adicional que ofrece el teatro, también existe la posibilidad de desayunar en uno de los salones de El Capitan justo antes de que comience “The Lion King”. Los alimentos, que tienen un costo adicional, son proveídos por el restaurante Mel’s Drive-In.

El paquete incluye una fotografía con Timon y la descarga digital gratuita de “The Lion King”. Se requiere hacer reservación al menos 24 horas antes de la función.

Los shows hasta el 10 de agosto son a las 10 am, 1 y 4 pm. Y de agosto 11 al 20, a las 10 am, 1, 4 y 7 pm.

Boletos $11 a $14; VIP $23. Informes elcapitantickets.com y (800) 347-6396.