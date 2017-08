El polémico mensaje de la ex de Rafa Márquez, tras la bochornosa situación que está atravesando el futbolista

¿Empatía o ironía?

En medio de la crisis que atraviesa el futbolista mexicano Rafael Márquez, por su vinculación con un narcotraficante por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su exesposa, Adriana Lavat, publicó un polémico mensaje que generó comentarios y suspicacias.

La actriz compartió una imagen en su cuenta de Instagram solo unos días después de la información que sacudió a Márquez y su actual pareja, la modelo Jaydy Michel.

“Dios bendiga a todos”, dice la imagen, que para algunos es una muestra de empatía con el mundialista mexicano. Otros aseguraron que era una frase irónica.

……. 🙏🏻 A post shared by adriana lavat (@adrianalavat) on Aug 10, 2017 at 9:22am PDT

“Es una mujer de Dios y Dios dice en su palabra “hay de aquel que haga sufrir a uno de mis pequeños” aquí está la prueba que el tiempo de Dios es perfecto sé de sobra que @adrianalavat no se alegra de lo que está pasado, ella es incapaz de regocijarse del dolor ajeno sea como sea el es el padre de sus hijitos”, “Dios bendice pero también debe portarse uno bien, Rafa Márquez dejó a su familia y al parecer no se ha portado muy bien y todo se paga en esta vida”, “La hizo sufrir hasta lo indecible. Al punto que Adriana se enfermó. Pero Dios todo poderoso la levantó. Y ella estamos segura no se alegra. Es el padre de sus chikillos! Pero es Ley de vida. Aqui la haces. Aqui la pagas”, “cuando uno no hace bien las cosas y se abusa de alguna posición, siempre Dios pone un adversario superior, Dios no castiga, solo hace justicia, no es de alegrarse pero suele pasar”, fueron algunos de los comentarios, que recogió Agencia Reforma.

Lavat tuvo desencuentros con Márquez luego de su separación en 2007, por la manutención de sus hijos Santiago y Rafaela.

La problemática legal de Márquez ha alcanzado sus finanzas, pues en Estados Unidos y en México, sus principales cuentas bancarias han sido congeladas, al igual que las de Jaydy Michel; su mamá, Rosa Alicia Álvarez y de su hermana.