Chris Pratt aparece en Teen Choice Awards sin anillo de boda tras anuncio de separación

El actor recibió un premio por su trabajo en "Guardians of the Galaxy"

Tras el sorprendente anuncio de su separación la semana pasada, Chris Pratt hizo su primera aparición pública este fin de semana para recoger un galardón por su trabajo en “Guardians of the Galaxy” en la gala de los Teen Choice Awards celebrada en Los Ángeles.

Vestido de oscuro, con vaqueros y una cazadora de cuero y sin su antigua alianza de boda a la vista, el actor se mostró relajado aunque no hizo mención en ningún momento al final de su matrimonio con la también actriz Anna Faris, la madre de su único hijo. A lo que sí quiso hacer alusión fue al apoyo que siempre ha recibido por parte de sus fans para agradecérselo de todo corazón.

“Vaya, muchas gracias, los quiero muchísimo- Es un privilegio estar aquí en los Teen Choice. No estaría aquí, tan contento y agradecido, si no fuera por el señor y salvador, Jesucristo”, aseguró desde el escenario cuando subió a recoger la tradicional tabla de surf que se entrega en estos galardones.

En una nota más gamberra y acorde a su sentido del humor, el protagonista de “Jurassic World” no dudó en bromear acerca de todos las veces que ha tenido que mentir para convertirse en la estrella de cine que es hoy en día, después de verse encasillado durante años en el papel del secundario gracioso.

“Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles desde Hawái, tenía el pelo rubio y estaba muy moreno. El primer agente con el que me reuní porque quería ser actor me dijo: ‘Debes de hacer surf, ¿verdad?’. Y le contesté que por supuesto. Esa fue la primera de las muchas mentiras que he contado para llegar hasta aquí”, afirmó.

En el comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales a un mismo tiempo, Anna y Chris -una de las parejas más queridas por su cercanía y simpatía- anunciaban el inicio de los trámites legales para hacer efectivo el final de su unión, lo que descartaba casi por completo la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

“Anna y yo estamos muy tristes de tener que anunciar que nos estamos separando legalmente. Lo hemos intentado mucho y durante mucho tiempo, y por eso estamos tan decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que le quieren mucho y por su bien vamos a tratar de hacer que este proceso se mantenga en el ámbito privado para poder seguir adelante. Siempre nos querremos, atesoraremos el tiempo que hemos vivido juntos y nos respetaremos tanto como lo hemos hecho hasta ahora”, rezaba el comunicado publicado por el intérprete en Facebook, prácticamente idéntico al que su exmujer ha compartido en Twitter.