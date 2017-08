Esquina migratoria: ¿Pueden las personas con TPS e hijos ciudadanos solicitar la residencia?

¿Qué hay de cierto que personas que tenemos TPS y tenemos hijos ciudadanos podemos aplicar a la residencia permanente?

Es cierto, las personas de cualquier país que tienen TPS (Temporary Protected Estatus) y tienen un hijo ciudadano mayor de 21 años, o esposo ciudadano, pueden ahora aplicar a la residencia permanente basado en un fallo de la corte federal de apelaciones del Noveno Circuito. También las personas menores de 21 años con TPS que tienen un padre ciudadano pueden solicitar la residencia bajo la misma orden judicial.

Había incertidumbre sobre estos tipos de casos debido a que la oficina de Inmigración había indicado la intención de apelar la decisión de la corte. Sin embargo, Inmigración finalmente no apeló, lo cual significa que la decisión del Noveno Circuito es final y debe de ser respetada por Inmigración.

La autoridad legal de esta corte sólo aplica a los estados de Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, y Washington. Anteriormente en el 2013, una corte de apelaciones de los estados de Michigan, Ohio, Kentucky, y Tennessee, tomó una decisión igual. Personas con TPS en otras áreas del país deben buscar asesoría legal para evaluar sus opciones.

No se sabe si esta decisión aplicará a personas que anteriormente tuvieron el TPS y que por alguna razón la perdieron. Hay incertidumbre sobre lo que la Administración Trump hará con el programa cuando acabe el periodo para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños a principios de 2018. Así que es importante que todo beneficiario con el estatus de TPS vigente aproveche y aplique antes que termine este periodo.

Finalmente, es importante quelas personas a las que les negaron el TPS o dejaron de renovarlo consulten con un abogado u organización acreditada para asuntos de inmigración para determinar su elegibilidad para la residencia. Pueden usar el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA): www.ailalawyer.com; (800)954-0254. Las personas de bajos recursos pueden usar el directorio de IAN para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.