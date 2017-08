LAUSD: de regreso a clases

Escuela Griffith STEAM Magnet Middle School del Este de Los Ángeles abre sus puertas bajo nuevo nombre y clases que serán validadas para la universidad

Al sonido del mariachi, estudiantes de la escuela intermedia Griffith STEAM Magnet Middle School del Este de Los Ángeles fueron recibidos este martes en su primer día de clases.

Más de 550,000 de estudiantes en planteles que son parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) iniciaron hoy un nuevo ciclo escolar.

Griffith, que cambió de nombre para este año, mostró cambios positivos que padres y maestros dijeron ayudarán al mejoramiento académico de la población estudiantil en su mayoría latinos.

Y por primera vez los estudiantes de esta escuela visten uniformes.

Además, el programa STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) que antes solo era parcial se expande a todo el plantel. Esto ayudará a los alumnos a obtener créditos académicos para el futuro.

“Este es el primer año que nuestra escuela es una escuela magnet para mejorar la educación de nuestros hijos”, dijo María Contreras, madre de familia. “Con el apoyo de padres de familia y la directora, luchamos por un nuevo nombre y lo logramos”, aseveró.

Nombre controversial

El cambio de nombre se dio después de una lucha que duró años cuando activistas lanzaron una petición para cambiar el nombre anterior “David Wark Griffith Middle School”. Wark es el director de la película silenciosa clásica de 1915 “Birth of A Nation”, la cual, según los activistas, glorifica al Ku Klux Klan y apoya la supremacía blanca.

Entre las opciones de cambio estaban Griffith STEAM Magnet y Félix y Rebecca Gutiérrez, en honor a dos líderes educativos mexicanoamericanos. Estudiantes, padres, maestros y la comunidad entera votó sobre el nuevo nombre.

En el evento de bienvenida se encontraba Claudia Rivas junto a sus hijas, Jacqueline y Natalie, del sexto y octavo grado. Ella dijo sentirse orgullosa que sus hijas asistan a la misma escuela a la que ella asistió hace años.

“Estoy contenta que están en esta área y creo en esta área porque yo estudie aquí y fui a la universidad”, dijo Rivas. “Yo apoyo la educación pública”.

Tanto Jacqueline como Natalie dijeron sentirse nerviosas, pero contentas, de comenzar un nuevo año escolar en el plantel con un nuevo enfoque.

En el discurso de bienvenida, la estudiante Katherine Martínez, del octavo grado, dijo que la escuela Griffith le ha dado muchas oportunidades y una experiencia impresionante con cursos de alto nivel.

“Yo estoy tomando clases de español avanzado que servirán para mis créditos en el futuro…y he sido parte del programa de liderazgo”, dijo la jovencita.

“Mis sueños aquí en Griffith han sido muy desafiantes, pero lo he logrado y no puedo esperar para ver lo que me espera en el futuro”, aseveró.

Roció Teyes, quien llevaba a su hijo Josué y a su sobrina Leslie, ambos del sexto grado, dijo estar muy contenta que ellos vayan a esa escuela y con la adición de magnet será mejor.

“Antes se oían rumores de que la escuela era mala, pero yo pienso que es mas bien el niño y no la escuela”, dijo Teyes.

La supervisora del LAUSD, Michelle King, felicitó a padres y estudiantes por su lucha para mejorar el plantel.

“Escuché que aquí toman clases de codificación”, dijo la superintendente a los alumnos. “Estas clases serán validadas para sus créditos al colegio”.

A partir de hoy, todos los estudiantes de Griffith tendrán la oportunidad dede tomar cursos académicamente rigurosos con énfasis en matemáticas, ciencia, tecnología y artes para mejorar sus oportunidades de llegar a la universidad.