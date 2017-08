Trump cambia postura sobre Virginia: “Ambos lados tuvieron la culpa”

El presidente pierde los estribos al ser cuestionado sobre su tardío rechazo a supremacistas blancos

NUEVA YORK – El presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa para anunciar su orden ejecutiva sobre infraestructura en el país, pero al momento de recibir preguntas, la mayoría fueron sobre Charlottesville, Virginia y supremacistas blancos, situación que lo molestó.

“Los alt-left (grupos de izquierda) fueron muy, muy violentos”, expresó. “Lo que dije el sábado fue un buen paso… porque no tenía todos los hechos… necesitaba los hechos”.

Conforme avanzaba su interación con los medios, el mandatario comenzó a perder los estribos y protagonizar otro de sus ya conocidos enfrentamientos con los periodistas, a quienes llamó, otra vez, “medios falsos”.

“Yo creo que ambos lados fueron demasiado violentos… los dos tuvieron la culpa y no tengo duda de eso y ustedes no tienen duda de eso”, expresó cuando se le cuestionó sobre los hechos protagonizados por supremacistas blancos y manifestantes en su contra.

“La prensa trató injustamente a algunos miembros de grupos neonazis y supremacistas“, dijo, pero se le insistitó si estaba defendiendo a esas organizaciones y fue entonces cuando acusó a los medios de tomar una sola posición de la historia, al considerar que entre los supremacistas, “había gente, miembros de esos grupos, protestando tranquilamente… inocentemente protestando”.

Reconoció que James Alex Fields Jr. cometió un delito por el que será castigado, en referencia a la muerte de Heather Heyer, quien murió luego de que un auto arrollara a manifestantes que rechazaban una marcha de miembros del Ku Klux Klan, neonazis y otros grupos extremistas.

Un momento álgido fue cuando se le preguntó sobre su tardía condena a esos grupos, además si Steve Bannon, su jefe de estrategas, le había sugerido evitar un mensaje contra dichas organizaciones.

“Nunca hablé con Bannon al respecto… no hable este tema con él, tienen una errónea impresión de él… no es racista, es una buena persona”, aseguró el mandatario, pero no confirmó si lo mantendrá en la Casa Blanca.

“Fue un horrible momento para nuestro país”, dijo, pero reprochó que no se contaran las dos versiones de la historia y recriminó que se haya tirado la estatua en honor a los soldados confederados en Durham, Carolina del Norte, que fue derrumbada violentamente durante una protesta contraria a los símbolos de la Confederación.

Cuestionó: “¿Quién sigue? ¿George Washington? ¿Thomas Jefferson?” y señaló que Washington “fue dueño de esclavos”.

El lunes, luego de críticas de políticos y activistas, el mandatario rechazó a supremacistas blancos, quienes convocaron a la marcha “Unamos a la derecha”, en Charlottesville, que terminó con la muerte de Heyer y más de 20 personas heridas.

“El racismo es malo… la violencia y el odio racistas no tienen lugar en América, incluido del KKK (Ku, Klux Klan), neonazis y supremacistas blancos… todos somos iguales bajo la ley, y somos iguales bajo nuestra Constitución”, dijo el mandatario.