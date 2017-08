Red Bulls recurre a la épica para ser finalista de Open Cup

Crónica de una noche de angustia y sudor. Los Red Bulls jugará la tercera final de su historia

Pasaron nueve años para que New York Red Bulls volviera a la final de un torneo oficial. Se necesitó tiempo extra, angustia y todo el olfato goleador de Bradley Wright-Phillips para que el equipo taurino venciera 3-2 a FC Cincinnati, club de segunda división (USL), en las semifinales de la US Open Cup. Los Red Bulls visitarán a Sporting Kansas City el 20 de septiembre en la gran final del torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos.

Lo que parecía uno de los tantos fracasos la franquicia neoyorquina terminó siendo una noche épica. Red Bulls perdía 2-0 ante la cenicienta del torneo sobre el minuto 75. El conjunto local puso el partido en sus propios términos, basado en sus limitaciones. Cincinnati fue un onceno guerrillero. Se resguardó en defensa y emboscó a Red Bulls con pelota detenida o balones a las espaldas de los zagueros.

Los Red Bulls carecieron de movilidad. Tenía más flujo el tráfico de la Gran Manzana en hora pico. Sólo que el cabezazo de Austin Berry para el 2-0 al minuto 62 fue algo fuera del libreto. Se activó aquello de que un 2-0 es el resultado más peligroso en el fútbol.

Los Red Bulls tuvieron templanza y estiraron el campo con los ingresos de Gonzalo Verón y Derrick Etienne. Fueron hombres demasiado frescos para la cansada defensa local. Verón marcó el 2-1 al 75′ al tomar una pelota suelta en el área tras un centro de Etienne.

El siguiente bombardeo dejó las cosas 2-2 con un cabezazo de Wright-Phillips. Cincinnati, que no había recibido goles en todo el torneo, volvió a la realidad en cuestión de tres minutos. El partido pudo evitar el tiempo extra, pero el travesaño devolvió un nuevo cabezazo de Wright-Phillips en el epílogo del tiempo regular.

Estaba claro que la vía área era el camino para Red Bulls, que tuvo los espacios para lanzar centros. Sal Zizzo, otro de los cambios, no dudó en ubicar otra pelota en el área al 101′ para que Wright-Phillips anotara su segundo gol de la noche y concretara la remontada taurina. Los Red Bulls cruzaron la pelota en la zona defensiva de Cincinnati en 33 ocasiones durante todo el partido.

INSTANT CLASSIC! Highlights from #RBNY's HUGE win! pic.twitter.com/YiRsS2hoWx — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 16, 2017

El local luchó hasta el final para seguir recompensado a los 33,250 espectadores que llegaron a Nippert Stadium. Marco Domínguez pudo llevar el asunto a los penaltis pero una buena intervención de Tyler Adams dejó el marcador intacto. Red Bulls cambió su trágica historia de resultados en partidos importantes.

La final contra Sporting será la tercera en la historia de Red Bulls. La primera fue por la Open Cup en 2003 cuando el equipo que en ese entonces se llamaba MetroStars perdió 1-0 con Chicago Fire. En 2008, ya como Red Bulls y con Juan Carlos Osorio como DT, perdió la Copa MLS ante el Columbus Crew de Guillermo Barros Schelotto.

Un refrán dice que “a la tercera llega la vencida”. Será el mantra en las huestes taurinas de aquí a septiembre.

Cita en Portland

Red Bulls vuelve a la acción por MLS este viernes cuando visite a Portland Timbers. Se espera una nómina alternativa ya que será el tercer partido en siete días, además de lo que implica el viaje a la costa Oeste.

Portland Timbers vs New York Red Bulls

Viernes 10:00 p.m. ET

TV: FS1 y Fox Deportes

Radio: www.newyorkredbulls.com/matchday/radio