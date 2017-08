Ric Flair permanece en condición crítica con “múltiples problemas en los órganos”

Así lo reveló su prometida Wendy Barlow

La condición de Ric Flair, quien se encuentra en terapia intensiva, es crítica y se encuentra luchando contra varios problemas en diversos órganos, así lo reveló su prometida Wendy Barlow.

A través de un comunicado en Facebook, Barlow actualizó sobre la condición de quien es una de las grandes leyendas de la Lucha Libre en los Estados Unidos y miembro del Salón de la Fama de la WWE.

“Solo quiero actualizar a mis amigos y familia, ya que no he sido capaz de hablar al teléfono sin llorar y me siento conmocionada por los eventos. Llevé a Ric al hospital el viernes con dolor abdominal severo. Desde ese momento, todo parece como una pesadilla… problemas múltiples en sus órganos”, escribió Barlow en un post de Facebook al que TMZ hizo captura de pantalla.

“Nature Boy” fue hospitalizado el fin de semana, sin revelarse las razones específicas, sin embargo, su estado de salud ha empeorado.

Barlow tampoco quiso especificar y comentó, en el mismo post de Facebook, que “no quiero entrar en muchos detalles, quiero que todos sepan que aún necesita oraciones pues está en condición crítica. Y no, no tuvo una cirugía del colón… fue otro tipo de cirugía! No sé cómo los medios salieron con esas historias. He estado a su lado desde el viernes y me aseguraré que el siga recibiendo el mejor cuidado posible. Gracias a todos por el apoyo y cariño”, completa su estado.