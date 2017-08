Agenda de Los Angeles: Los eventos que no te puedes perder

Jueves 17

Música alternativa

Helado Negro, como se hace llamar este artista hijo de inmigrantes ecuatorianos y radicado en el sur de la Florida, estará en la ciudad para ofrecer un solo concierto en el que tocará temas de su más reciente álbum, “Private Energy”. El show será en The Regent Theater (448 S. Main St., Los Angeles), a las 9 pm. Boletos $19. Informes (323) 934-2944 y theregenttheater.com.

Viernes 18

Debut en Los Angeles

El cantautor colombiano Carlos Daniels ofrecerá su primer concierto en el sur de California; se estará presentando en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) con la gira Te sigo amando, que es un homenaje a Juan Gabriel. Además de esta área, el cantante llevará su show a Nueva York, Orlando, Las Vegas y Chicago, entre otras ciudades. 8 pm. Boletos $15. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.

Sábado 19

‘Selena’ en el parque

Para recordar a la cantante Selena en el vigésimo aniversario de su muerte, la serie Street Food Cinema proyectará ‘Selena’, la película basada en la vida de la cantante texana. Como invitado especial estará Chris Pérez, quien fuera el esposo de la artista cuando la asesinaron. En esta ocasión, el evento se realizará en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles); puertas abren a las 6 pm. Habrá comida y bebidas a la venta. Boletos de $6 a $18. Menores de 5 años gratis. Informes (323) 254-5068 y streetfoodcinema.com/selena.

Festival familiar

Todo el día, el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) llevará a cabo el Natsumatsuri Family Festival, su celebración anual de verano con la presentación de obras japonesas y japonesas americanas, artesanías, música y otras actividades. También habrá muestras de comida, clases de origami y lecciones de tambores taiko. Entrada gratis. Para toda la familia. A partir de las 11 am. Informes (213) 625-0414 y janm.org.

LACMA de noche

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) tendrá un evento nocturno para que los fans de este lugar disfruten del arte en un horario poco usual. Muse ‘til Midnight comienza a las 8 pm y termina a las 12 am e incluye, además de acceso a cinco exhibiciones, la actuación de más de 12 DJs que tocarán fuera y dentro de las galerías del museo, una bebida de cortesía y estacionamiento. El evento es parte de la serie Pacific Standard Time: LA/LA. Solo mayores de 18 años. $35. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Festival familiar

El Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará su festival anual familiar en el que este recinto se llenará de música, improvisaciones, presentaciones y de talleres liderados por artistas como Tanya Aguiñiga, Sarita Dougherty, Jade Gordon y otros. Entrada gratis. La música estará a cargo del DJ Zo. De 11 am a 3 pm. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Domingo 20

Obra guatemalteca

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presentará “Corazón del espantapájaros” (Heart of the Scarecrow), en el Cantor Sculpture Garden. Se trata de una obra e instalación del artista guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, con guión de Hugo Carrillo. Actúan Nao Bustamante, Sebastián Hernández, Pedro Jiménez, Marcus Kuiland-Nazario y Jordan Puryear. Gratis. 4 pm. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Baile en la biblioteca

Ballet Folklórico de Los Angeles presentará varios bailables acompañado de música de mariachi en el Mark Taper Auditorium de la Central Library ( 630 W. 5th St., Los Angeles). Para todas las edades. Entrada gratuita. Se pueden hacer reservaciones pero si las personas no llegan 15 minutos antes se otorgarán sus lugares a quienes estén presentes. 2 pm. Informes (213) 228-7000 y lapl.org.

Día de la música norteña

La Pico Rivera Sports Arena (11003 E. Rooks Rd., Pico Rivera) celebrará el Día Internacional de la música norteña con varios de los grupos más representativos de este género, entre ellos los Tigres del Norte y los Rieleros del Norte. También están en la cartelera Lalo Mora, Grupo Azabache y Brío Norteño. A partir de las 3 pm. Entrada $55. Informes (562) 695-0747 y lanoria.tv.

Concierto latino

La obra “Peter y la loba-Edición latina” se presentará en la California Plaza (300 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie Grand Performances, a las 3 y a las 4:30 pm. Las actividades comienzan 30 minutos antes de los conciertos. Este show será la interpretación latina de un cuento clásico infantil ruso. Estará narrado en español por Fernanda Kelly y con música de ¡Aparato! Gratis, para toda la familia. Informes grandperformances.org.