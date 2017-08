Homeboy ‘tattoo removal’: deshacer tatuajes para rehacer vidas

Un servicio gratuito en el que se tratan 1,000 pacientes y unos 3,000 tatuajes al mes

Dentro de la cultura de las pandillas los tatuajes son algo común: en la cara, en el cuello, en el torso, etc. Mostrar con orgullo el nombre de tu gang, de tu clicka —subgrupo dentro de una pandilla— que todos sepan a cuál perteneces. Fuera de esta burbuja, se convierten en un impedimento a la hora de encontrar un trabajo o de querer recomenzar una nueva vida: siempre están ahí esos rastros de tinta presentándote antes de que tú puedas hacerlo.

El doctor Adrian Acevedo, jubilado de 70 años, es uno de los voluntario del servicio de láser que ofrece Homeboy Industries: “Llevo haciéndolo durante tres años para devolver algo de mí a la comunidad. Existe una gran necesidad, la gente que viene aquí se hizo los tatuajes cuando eran personas diferentes, y ahora se dan cuenta de que quitándoselos pueden tener una mejor vida”.

Como él, unos 35 médicos donan unas cuantas horas de su tiempo semanalmente y, sesión tras sesión, van eliminando los tatuajes de miles de ex-pandilleros, pero también de quienes quieren borrárselos por cualquier otro motivo como para poder acceder a las fuerzas armadas. Sea como sea, en ningún otro lugar del mundo se eliminan tantos como en Homeboy: con casi 1,000 pacientes y unos 3,000 tatuajes siendo tratados cada mes.

“Cuando estaba chico mi mamá me regañaba y siempre que lo hacía parecía que me estaba riendo, entonces se enojaba más. Yo no lo hacía a propósito; se enojaba bien feo y me pegaba bien feo… por eso lo hice”, cuenta Saúl Martínez, de 25 años, en relación al tatuaje que, aunque sea a base de tinta, le cose las dos comisuras de los labios.

“Yo no tengo a mi pandilla rallada”, continúa Martínez, miembro de Los Blood de South Central, pandilla principalmente de afroamericanos fundada en Los Ángeles en los años 70. Sin necesidad de tatuarse nada relacionado con su gang, su rosto es un collage diverso en el que se mezclan arbitrariamente desde una clave sol hasta la palabra “unbroken”, pasando por unos labios rotos de mujer o una pluma que homenajea su origen indio.

DOLOR Y PREJUICIO

No obstante, también son muchos los pandilleros que no quieren deshacerse de sus tatuajes. Ese es el caso de Lupe Garnica, de 38 años, y miembro de East LA 13, una de las numerosas gangs del emblemático barrio latino de Boyle Heights. “No quiero quitarme los tattoos porque es mucho dolor y mucho trabajo, son una parte de mí ahora”, explica Garnica, quien además lleva la cabeza completamente rapada por “el verano” y también, precisamente, para mostrar sus tatuajes: los labios y el nombre de su novia.

Isaiah Joseph Tarin, de 25 años, tampoco está seguro de si quiere o no eliminarlos: “¿Por qué quitármelos?, a veces pienso: ‘no están tan mal’, pero claro, la gente me juzga”, dice este pandillero de Arizona Maravilla, gang de este barrio homónimo de East LA a la que se unió “oficialmente” con 16 años. En la mejilla izquierda luce tres nombres: uno de una ex novia, otro de un amigo y el tercero en recuerdo a su hermano fallecido.

Elijan lo que elijan, someterse al tratamiento de láser o no, la fuerza de Homeboy Industries —asociación sin fines de lucro fundada en 1988 por el Padre Gregory J. Boyle— radica en que, independientemente de su nivel socioeconómico, este servicio les da la opción de quitarse las etiquetas de quienes fueron un día, si así lo desean, con el fin de hacer borrón y recomenzar en blanco.