Jugador de Chivas ‘zapeó’ a un novato por ¡hacerle un túnel!

Aunque luego se disculpó, Jair Pereira se exhibió feo y en el Rebaño no cayó nada en gracia

GUADALAJARA, México – El miércoles en el entrenamiento de las Chivas, el defensa Jair Pereira protagonizó un penoso incidente al golpear con un “zape” a un compañero, hoy salió a ofrecer disculpas.

El central se molestó porque José Manuel Vargas le hizo un par de túneles en un ejercicio de espacios reducidos, lo que ocasionó que Pereira le diera un golpe en la cabeza tras el ejercicio que fue captado por las cámaras.

Ante el incidente, a través de las redes sociales los aficionados de Chivas condenaron la actitud de Jair lo que provocó que el jugador tuviera que salir a ofrecer disculpas al canterano.

A través de la página de Facebook de Chivas, Pereira explicó el incidente y dijo que ya había “pedido” disculpas a quien tenía qué pedírselas y que aunque no se justificaba, dijo que él vive los entrenamientos con toda la intensidad.

“Ya le pedí perdón a quien le tenía que pedir perdón, que era este chavo Vargas, es un tipo que siempre le ha gustado venir a tirar caños (túneles), lo conozco perfecto y he hablado con él”, dijo intentando bromear con el incidente.

Dice @jairpereira16 que ya le ofreció una disculpa al chavo que 'zapeó' en un entrenamiento y que no le gusta perder (🎥 @Chivas). pic.twitter.com/52AJqLqlpt — CANCHA (@reformacancha) August 18, 2017

“No me justifico, no soy un tipo que se justifique de las cosas malas, fue un error, algo que me da vergüenza, no soy así, pero ayer fue algo donde tenía tantas cosas atravesadas y no me gusta perder“.

Donde sí trató de justificarse fue al decir que por ese tipo de detalles, que describió como propios del futbol, muchas veces por eso prefieren que los entrenamientos sean a puerta cerrada, pues estos incidentes, dijo son comunes.