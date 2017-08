BuenosDíasLA: Línea de tren ligero en Paramount/South Gate

Centro de ayuda legal a bajo costo para inmigrantes llega a Sur L.A. CHIRLA lo consigue con el apoyo del concejal Curren Price quien asigna un millón de dólares Verónica Mendiola llegó a renovar su DACA —el alivio migratorio de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— al nuevo centro de servicios legales para inmigrantes que abrió ayer la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla) en las oficinas del concejal Curren Price en el sur de la ciudad. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

