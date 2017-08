Sebastián Rulli lima asperezas con Mark Tacher

Los actores son compañeros en la telenovela "Papá a toda madre"

Sebastián Rulli y Mark Tacher, quienes en algún momento de la vida se relacionaron sentimentalmente con Cecilia Galliano, aunque en diferentes momentos, y que debido a ello no se llevaban bien, hoy en día trabajan juntos y como mejores amigos en la nueva producción de Lalo Meza “Papá a toda madre“, misma que inició sus grabaciones esta semana.

“Santi siempre ha hablado muy bien de Mark, y es lo que siempre le he remarcado a Mark, de mi tiene lo mejor, porque mi hijo siempre ha hablado bien de él, así que yo nunca he tenido ningún problema con él, me da mucho gusto trabajar con él, a partir de ahora nos vamos a conocer y estamos haciendo un gran equipo, con la intención de entretener sanamente y darle al público algo que sí vale la pena, que son los valores familiares”, el actor dijo a Diario Basta.

Sobre la relación con pequeño hijo Santiago de siete años, comentó: “Es increíble ver cómo los hijos imitan a los padres y ahora mismo Santi me acompaña a hacer ejercicio, está muy motivado, él no era de eso y ahora ya sé que él por su cuenta va al club porque le interesa ponerse en forma y mostrarme sus avances, entones es muy motivante ver que tu hijo tiene iniciativa y sobre todo, que quiere ser mejor”.

Y añadió que no es fácil ser papá soltero: “Amo profundamente a mi hijo, es lo máximo que tengo en la vida, y como papá divorciado me ha tocado hacer muchas cosas, por él y para él solos, entonces sí entiendo a mi personaje, en el sentido de que hay ocasiones en que la tienes que hacer de padre y madre y no es nada fácil y sí se valora muchísimo el trabajo de la mujer”.

Por otro lado, confirmó que sigue siendo exclusivo de Televisa: “Yo estoy feliz y honrado de estar en esta empresa en la que nací, a la que le debo todo, se cuentan muchos chismes pero sigo con mi exclusividad, de todas maneras eso no coarta mi posibilidad de trabajar en otras plataformas y otras empresas y es algo muy importante, porque es un avance para todo el mercado en sí”.

Finalmente dijo que no hay planes de boda con su novia Angelique Boyer: “Por lo pronto no hay planes de boda, no es algo que nos mueva para nada en especial, estamos enamorados y es lo más importante y trabajar día a día para que la relación siga firme. Si le doy el anillo es algo personal, aunque si lo hago lo sabrán, sin embargo no me siento para nada presionado, el compromiso está y existe desde el momento que estoy enamorado y sueño en tener una vida con ella, lo demás es simbólico”.

Alma Larios Trejo