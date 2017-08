Beneficiarios de DACA Y TPS piden ayuda al Congreso

Ante el temor de que puedan perder su permiso de trabajo y su estadía legal en Estados Unidos, un grupo de Dreamers y beneficiarios del Estado de Protección Temporal (TPS) hicieron un llamado a los congresistas para que no permitan que estos programas desaparezcan.

Eulalio Méndez, de 27 años de edad y quien estudia en la Universidad de California Santa Cruz, dijo que antes de solicitar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) trabajaba largas horas en un restaurante de comida rápida.

“Yo ahorraba mucho para mis libros para el colegio y para comprarme mi pase del autobús”, dijo el joven ayer luego de una conferencia de prensa en el centro laboral de UCLA.

Tras aprobarse DACA su vida cambió. “No lo podía creer, llamé a mis hermanas. Parecía que no era verdad”, recordó Méndez, quien llegó al país a los 12 años.

Su permiso de trabajo y estadía legal temporal renovable en el país le permitieron conseguir un mejor empleo, se compró un auto y hoy estudia ciencias políticas.

“Quiero ser abogado laboral pero tengo miedo que si nos quitan DACA nos vayan a cerrar las puertas”, explicó el joven mexicano. “Es como si nos cortaran las alas”.

Su situación, al igual que la de cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes beneficiarios de DACA en EEUU, es vulnerable, ya que se acerca el plazo que le dieron al presidente Trump para eliminar este programa.

En una carta enviada al gobierno federal en junio del 2017, los fiscales de nueve estados del país—Texas, Louisiana, Nebraska, Arkansas, South Carolina, Idaho, West Virginia, Alabama y Kansas—pidieron que “no se renueve ni emita ninguna expansión en el futuro”.

De no detener el programa para el 5 de septiembre de 2017 los demandantes—los mismos que desafiaron DAPA y DACA expandido—dijeron que procederán con su demanda “Texas vs. United States, et al”, pendiente en una corte del sur de Texas.

Yunuen Alvarado, quien tiene 19 años y es beneficiaria de DACA, llegó de su natal México a los 6 años a vivir con sus padres y su hermano en Alabama.

Ocho años más tarde, su padre fue deportado y ahora ella teme que si le quitan su DACA pueda ocurrir lo mismo con ella y con su madre.

“Le pedimos a los congresistas que defiendan DACA y protejan el TPS”, dijo la joven quien dice ser “indocumentada y sin miedo” y se identifica como “queer”.

“No aceptamos peticiones que vengan con racismo o discriminación”, dijo la joven.

Tanto Alvarado como Méndez participaron en un programa de verano con el Centro Laboral de UCLA llamado Dream Summer.

En su séptimo año consecutivo el programa clasificó a más de 60 Dreamers de todo el país con una de las 50 organizaciones no lucrativas participantes.

Ayer, al finalizar el programa, se reunieron en el centro laboral para hablar de su experiencia con cada organización pero también para compartir sus temores y las acciones que esperan tomar para impedir que se elimine DACA y el TPS.

Beneficiarios del TPS comparten temores

El TPS confronta su posible desaparición puesto que se cuestiona si la administración del presidente Donald Trump renovará las prorrogas una vez que venzan: en enero de 2018 para los haitianos y hondureños y en marzo del 2018 para los salvadoreños.

Activistas centroamericanos dijeron que llevan peleando 17 años para que beneficiarios de TPS, o TPSianos como se dicen llamar, cambien a un estatus legal permanente.

“En esta lucha me identifico con los dreamers. Ellos están educándose para un futuro mejor, nosotros estamos trabajando y contribuyendo a este país”, dijo Evelyn Hernández, coordinadora de miembros del TPS con el centro CARECEN y beneficiaria del TPS.

“Se estima que del total de beneficiarios del TPS, alrededor del 23% trabajan en el sector de construcción”, dijo Neidi Domínguez organizadora del sindicato de pintores.

La prioridad de los activistas documentados e indocumentados es defender el DACA y el TPS. “Luchemos por ellos, por sus familias y sus derechos”, dijo por su parte el activista Jorge Gutiérrez..