Duchas sobre ruedas llegan a Los Ángeles

La iniciativa en Highland Park y South Pasadena busca ayudar a personas sin hogar

Para Jaime Rivas, de 42 años, bañarse sin preocupaciones se ha convertido en un lujo desde hace tres meses cuando encontró Shower of Hope (Baño de esperanza) en Highland Park, al noreste de Los Ángeles.

“Como siempre ando en mi bicicleta me enteré de este lugar y primero venía por la comida y después a bañarme”, dijo ayer este salvadoreño, quien lleva siete años viviendo en una casa rodante debido a problemas familiares.

Pacientemente en línea también esperaba Natalie Reyes. Tiene 18 años y desde hace tres meses vive como indigente.

“No me he preocupado mucho porque para bañarme siempre voy con algunas amigas o familiares”, cuenta la joven de descendencia guatemalteca.

No obstante, dice que cuando su pareja se enteró de un lugar donde ofrecían comida gratis y acceso al baño, ella decidió acudir a este lugar.

Shower of Hope comenzó como un proyecto y hoy se ha convertido en una organización no lucrativa. Todos los miércoles ofrecen acceso a duchas gratuitas en South Pasadena y los sábados en Highland Park.

Con la ayuda de voluntarios y donaciones, los beneficiarios reciben toallas, productos de higiene y a veces hasta ropa.

“Ellos no tienen que traer nada, solo llegar y pedir el servicio”, dijo Lisa Marie Nava, supervisora de las duchas. “Los clientes nos dicen que es muy bueno que haya duchas disponibles”.

Cada sábado suelen llegar alrededor de 35 a 40 personas para tomar una ducha en Highland Park. Este servicio se ubican dentro de la iglesia Episcopal All Saints.

La estación móvil cuenta con cuatro duchas; cada una con puerta individual. Las personas solo se apuntan en una lista y antes de entrar recogen productos de higiene.

“Me agradan estos baños”, dijo Ivette Valenzuela, de 22 años, tras usar el servicio. Ayer tuvo la oportunidad de recibir calcetines nuevos.

En 2017 la indigencia aumentó en un 23% y entre los latinos un 63%. Y aunque hay ayuda para los indigentes a en diferentes puntos de la ciudad, el enfoque de Shower of Hope es llegar a cada comunidad para que los desamparados locales se beneficien.

Para ayudar a los demás

Shower of Hope llegó a Highland Park para servir al mismo momento que la organización no lucrativa Recycled Resources, que ofrece desayunos los sábados.

Mel Tillekeratne, cofundador de Shower of Hope dijo a La Opinión que este acceso es muy importante para las personas sin hogar.

“Una persona que no se ha bañado por una semana o por un año pierde su dignidad”, dijo Tillekeratne. “Nosotros no solo les devolvemos eso si no que cuando están limpios se pueden acercar a sus amigos, buscar un empleo y no se alejan de la sociedad”.

“Además, cuando no te bañas te dan infecciones y te enfermas”, añadió.

Son voluntarios quienes se encargan de limpiar y cuidar las duchas. Ellos concuerdan que este es un trabajo en equipo importante en la lucha contra la indigencia.

Teresa Chuc, es maestra de secundaria y desde hace unos meses es voluntaria en su tiempo libre. Cuenta que disfruta el trabajo ya que al mismo tiempo enseña a sus estudiantes el valor de ayudar a otros. “A veces me los traigo porque así hacen trabajo comunitario”, aseveró.

Los interesados en la ducha solo tienen que llegar a la iglesia Episcopal All Saints de Highland Park los sábados de 9 a 12 de la tarde. Los miércoles a las 10 de la mañana en la iglesia Holly Church de South Pasadena.

Para mas información visite: http://theshowerofhope.org