Bale, Casemiro y Kroos sacaron la cara por Cristiano en el estreno del Real Madrid

Sin su mayor referente los Merengues defendieron su título con goleada y liderato ante un 'Dépor' inoperante

LA CORUÑA, España – El Real Madrid ha iniciado su defensa del título de Liga con una goleada ante el Deportivo (0-3) en el estadio de Riazor, donde tuvo el acierto que le faltó a su rival, negado en su área y en la visitante, en la que no marcó ni de penalti.

El Deportivo, que fue despedido con aplausos por su entrega, pudo marcar dos goles en diez minutos, pero fue el Real Madrid el que se los endosó antes del descanso.

En la segunda parte, Ramos, que acabó expulsado, sacó un remate bajo palos y Kroos cerró la goleada antes de que el larguero repeliera un disparo de Guilherme y Andone fallara desde los once metros.

Esta vez, al contrario de lo que había sucedido en su anterior visita, el Real Madrid no empleó a la ‘segunda unidad’ en Riazor, aunque entonces no le había salido nada mal (2-6). Del once de gala (sin Cristiano Ronaldo, que cumplió su segundo partido de sanción), Zinedine Zidane solo dejó en el banquillo a Varane para dar entrada Nacho.

Ese fue uno de los cuatro cambios en el once respecto al partido de vuelta de la Supercopa de España ante el Barcelona. Los otros: Casemiro por Kovacic, Isco por Asensio y Bale por Lucas Vázquez. Con Isco al lado de Benzema y Bale, el Real Madrid pisó el césped de Riazor con autoridad.

El ‘Dépor’ no pudo hacer más que conformarse con evitar una goleada mayor en una noche de escasa fortuna ante un rival que entre 1992 y 2008 no celebró victorias en Riazor y que ahora lleva ya cinco consecutivas.