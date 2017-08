5 consejos para vender tu casa sin recurrir a un agente

¿Estás pensando en vender tu vivienda y deseas mantener los gastos al mínimo?

Una de las maneras es eliminando de la ecuación al agente de bienes raíces. Si vendes tu casa por ti mismo, puedes ahorrar hasta un 6% en comisiones. Para una vivienda de $300,000 dólares esto representa unos $18,000.

Sin embargo, antes de elegir esta opción, ten en cuenta que se trata de un proceso difícil. Deberás invertir mucho tiempo haciendo el trabajo que generalmente haría el agente, que incluye todo desde mostrar tu hogar y promocionarlo hasta negociar el precio final.

Ten en cuenta que también deberás encargarte de todos los trámites legales y financieros, una tarea que puede resultar abrumadora. (Probablemente sea una buena idea contratar a un abogado que te ayude con eso). También existen varios sitios web, como ForSaleByOwner.com y FSBO.com, que te ayudarán a través de los pasos del proceso.

Teniendo en cuenta todo esto, si todavía estás decidido a vender tu vivienda por cuenta propia, aquí hay 5 consejos para comenzar:

Establece un precio realista. La mayoría de las personas considera que su casa vale más de lo que realmente vale. Colby Sambrotto, presidente de USRealty.com, aconseja poner las emociones a un lado y fijar un precio basado en datos concretos. Las calculadoras de precios en línea como Zestimate de Zillow pueden ofrecer una cifra estimada del valor de tu hogar con base en factores como la superficie cuadrada, el número de habitaciones y baños, y la ubicación de tu hogar.

También puedes analizar viviendas similares que se encuentren en venta en tu vecindario. Los sitios web como Trulia pueden ayudarte a obtener esta información, y también puedes indagar los registros de impuestos sobre bienes inmuebles locales. Para encontrar esta información, consulta con la oficina del perito del estado o del secretario del condado.

Otra opción: visita el sitio web de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA). Proporciona herramientas que se basan en datos de ventas de viviendas extraídos de hipotecas respaldadas por la Administración Federal de Vivienda, Fannie Mae y Freddie Mac.

Una de las herramientas es la Calculadora de Precio de Vivienda de la FHFA. La calculadora no proyecta el valor real de tu vivienda particular. En lugar de eso, envías el monto que pagaste por tu vivienda y el año en que la compraste, y la calculadora muestra el valor de tu vivienda conforme la tasa promedio de todas las de la zona.

También puedes contratar a un tasador para obtener una cifra estimada. Michael Malkasian, presidente de FSBO.com, una empresa publicitaria de bienes raíces, recomienda dejar eso como última opción, ya que deberás pagar unos $400 dólares por la valoración, y el banco del comprador realizará su propia valoración de todas formas. Puedes buscar un tasador en el sitio web de Instituto de Valoración.

Hazle publicidad. “Antes, la única opción era clavar un cartel enfrente de tu casa y ser optimista”, confiesa Sambrotto de USRealty. En la actualidad, existen más alternativas. Según Malkasian, casi un 90% de los compradores de casa del año pasado comenzaron su búsqueda en línea. Puedes subir tu vivienda a la lista de su sitio web, FSBO.com, por un año por alrededor de $100 dólares. El listado también aparecerá automáticamente en el sitio web de bienes raíces Redfin. Malkasian asegura que su empresa también agregará tu vivienda a la lista en Trulia y Zillow sin costos adicionales.

Otros sitios para publicitar tu vivienda incluyen ForSaleByOwner.com (que funciona de manera similar a FSBO.com), Patch y StreetEasy (en la ciudad de New York).

Para alcanzar a más gente, considera inscribirte en el Servicio de listado múltiple (Multiple Listing Service, MLS), que utilizan los corredores de bienes raíces. El costo es de alrededor de $400 dólares por año, y puedes hacerlo mediante sitios web como EntryOnly.com, ForSaleByOwner.com, FSBO.com y Owners.com.

Ofrece una descripción detallada de tu vivienda. Cuando publiques tu casa, incluye fotos de su exterior e interior. Malkasian sugiere contratar un profesional, para que las fotografías sean lo más atractivas posibles. El aviso debería incluir los datos básicos, como el precio, ubicación, edad de la vivienda y la cantidad de habitaciones, dormitorios y baños. Sin embargo, Malkasian también recomienda subrayar cualquier mejora, como un techo nuevo o un calentador de agua.

Sé paciente. No te decepciones si no hay ofertas durante el primer día del Open House en que la abras al público. Vuelve a evaluar el precio solicitado, actualiza tu material publicitario y asegúrate de que tu hogar esté bien difundido en caso de que ningún comprador haya venido.

Considera contratar a un corredor de comercio por servicios limitados. Muchos vendedores de casas no comprenden que tienen otras opciones además de utilizar un agente de servicio completo para vender sus viviendas o venderlas por cuenta propia. Algunos agentes ofrecen servicios limitados que pueden ayudarte con aspectos particulares de la venta de viviendas. Con FSBO.com, por ejemplo, puedes encargar un análisis de mercado o solicitar que un agente revise un contrato de compra por $200 dólares. Si necesitas ayuda para negociar el precio y los detalles de una venta, el costo es de $700.

-Nikhil Hutheesing

Edito y escribo historias de finanzas personales. Sin embargo, no es lo que imaginas. Además de asesorar, nuestras historias también revelan prácticas financieras indebidas en los lugares más inesperados. Sígueme en Twitter (@Nikhil212).

