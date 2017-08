Ánimos caldeados en rally antiinmigrante de Laguna Beach

Grupos a favor y en contra de los inmigrantes se enfrentan a gritos e insultos en el condado de Orange; se reporta un arresto

La sangre no llegó a la playa de Laguna Beach, donde la tarde/noche de ayer cientos de manifestantes que se oponen a la inmigración indocumentada se enfrentaron a miles de contraprotestantes. Gracias a la intensa seguridad que desplegó la Policía (LBPD) de esta ciudad del condado de Orange -que contó con el apoyo de agentes de Newport Beach, Irvine, Orange y del Departamento del Sheriff del condado de Orange – hubo insultos y gritos, pero las cosas no se salieron de control.

Con fuertes discusiones, centenares de personas mostraron la división que genera el tema migratorio. Se reportaron al menos dos arrestos.

El evento denominado fue organizado por “Johnny Benítez” del grupo “America First”, un latino hijo de padres colombianos y cuyo verdadero nombre es Juan Cadavid, aunque en manifestaciones racistas y antisemitas se ha identificado con los nombres de “Sterling Abrades” y “Donald Navidson”.

“No soy racista”, dijo Cadavid a La Opinión, quien reveló que se identificó con “Johnny” al traducir su nombre Juan, y adoptar el apellido de su madre. “El problema es con los judíos progresistas”.

La primera confrontación verbal sucedió dos horas antes que comenzaran las manifestaciones. Un hombre llamado “Mike” espetó a un anciano blanco que portaba una bandera de Estados Unidos. La policía aún no llegaba a escena.

La afluencia de visitantes no deseados por los residentes de Laguna Beach colmó las avenidas del Pacific Coast Highway y la Calles Broadway y Ocean, y obligaron a los propietarios de negocios a cerrarlos en punto de las 5:00 de la tarde.

“Dijimos que no habría tolerancia para nadie”, dijo Jim Cota, sargento de Investigaciones Especiales del

LBPD. “Estábamos listos para actuar de inmediato”.

El evento llegó una semana después de la violencia del 12 de agosto durante una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia que cobró la vida de la joven Heather Heyer, de 32 años, al ser arrollada brutalmente. Las autoridades arrestaron e identificaron al conductor, James Alex Fields Jr., de 20 años como el sospechoso de embestir a la multitud, donde otras 19 personas resultaron heridas.

Por ello, las autoridades de Laguna Beach colocaron fuertes barricadas en las inmediaciones de la playa, para evitar que algún conductor pretendiera siquiera intentar acercarse a las multitudes. Las barresras también mantuvieron a grupos de protestantes y contraprotestantes separados para evitar altercados.

De hecho, los supremacistas blancos y cabezas rapadas se pasearon de este a oeste en furgonetas negras, haciendo señas obscenas, pero no se apersonaron.

“Yo solo voy a poner a este pueblo a mis pies”, amenazó “Billy”, un hombre barbudo y cabeza rapada, en entrevista con La Opinión, y que estaba acompañado por “Damian” y “Diego”, cuyas chaquetas tenían insignias de “Infidel”, “666” y “Dynaholics”, y tatuajes de FCW (“Fuck the World”). “Si vas a Europa, allá la inmigración es muy estricta y la tienen controlada”.

No obstante, el grupo de “Benítez”, de apenas un centenar de personas fue ampliamente superado por quienes se manifestaron en favor de los inmigrantes.

“Yo creo en la libertad y en el derecho a la libre expresión”, dijo Derrick Michael Reid. “No ha pasado nada porque Laguna Beach tiene la mejor policía del estado; yo rechazo el mensaje [de los blancos supremacistas); ellos pueden decir lo que quieran, vivimos en libertad [en Estados Unidos]” .

Los manifestantes que opacaron a los miembros de “America First!” enarbolaron mantas, carteles y mensajes de “Dump Trump”, “Trump a la cárcel”, “El odio nunca nos hará grandes”, “Racismo no es patriotismo”, “Estados Unidos es diversidad”, entre muchos más.

No es la primera vez que protestas antiinmigrantes se llevan a cabo en Laguna Beach. Hace 12 años, miembros del grupo racial y antiinmigrante “Salvemos a Nuestro Estado” (SOS) se manifestaron también en esta ciudad, esa vez en contra de los trabajadores del centro de jornaleros, afuera de la ciudad, en Laguna Cannon Road.

La metodología de la organización America First, responsable del evento de ayer, según Southern Poverty Law Center (SPLC) gira en torno a la “transferencia del dolor” y ha sido descrita como un grupo de odio.

Un reporte reciente de SPLC señala que, entre los 50 estados de la nación, California tiene 79 grupos de odio y la mayoría se concentran en el sur del estado, el área de la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento.

¿Quién es Johnny Benítez?

En la zona céntrica de Laguna Beach convergieron los grupos de extrema derecha, blancos supremacistas y nacionalistas liderados por quien se hace llamar “Johnny Benítez” en un video previo al evento.

Sin embargo, la verdadera identidad de “Johnny Benítez” es Juan Cadavid, quien ha manifestado un odio profundo a los judíos y ha negado el Holocausto, la exterminación de seis millones de judíos.

En meses pasados, Cadavid intentó unirse a diferentes grupos en el condado de Orange, usando otros nombres falsos como “Sterling Abrades” y “Donald Navidson”.

“John Benítez” o Juan Cadavid, de acuerdo con OC Weekly organizó y canceló por temor un evento de quema de libros el 19 de agosto, en Hungtington Beach, llamado “Quemando la Degeneración [de] California” -al estilo nazi- que incluiría literatura marxista, comunista, bolchevique, con tendencias o actitudes liberales o democráticas.

“No quiero entrar en una explicación profunda en este momento”, dijo Cadavid. “La intención no era erradicar estos libros, sino una forma simbólica de mostrar que no aprobamos lo que se les enseña a nuestros niños [en las escuelas] y eso debió haberse aclarado. No apoyo la censura de literatura o los puntos de vista políticos de ninguna manera”.

La intención expresada a los convocados era que había llegado el momento de “: purgar sus hogares, el estado y el país de la literatura degenerada”.

Cadavid, creador del website conservador The Red Elephants (Los Elefantes Rojos) ganó notoriedad por su reclamo al alcalde de Berkeley, Jesse Arreguin, por “condonar” la violencia política contra los conservadores en ciudad.

Cadavid acompañó a Jennifer Sterling, organizadora de la marcha del (Make America Great Again) MAGA de Huntington Beach, a una entrevista para FOX Business Channel y le dijo al New York Times (aunque identificado como Benítez y que vivía en el Condado de Orange): “No tengo conexión con Berkeley La razón por la que vamos allí es para apoyar a las personas que sienten que sus derechos de la Primera Enmienda están siendo violados, nuestros compañeros conservadores en la ciudad de Berkeley”.

Sentimientos Antisemitas contra judíos

En el video subido a You Tube el 4 de agosto, Cadavid habla de “problemas judíos” como “grupos organizados de judíos” que se presentan para contrarrestar a la derecha en Berkeley, l llama al movimiento bolchevique un movimiento judío, critica a los judíos estadounidenses por no identificarse simplemente como estadounidenses.

“El lobby judío de la izquierda que ejerce presión sobre las fronteras abiertas y el control de armas” y “a la derecha que hace lobby para la ayuda financiera a Israel". Y Cadavid -que es latino- habla en contra de la acción afirmativa, citando un video sobre la correlación entre el coeficiente intelectual y diferentes grupos étnicos”.