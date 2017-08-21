Barbie humana cambia de look radicalmente

Si se le pregunta acerca de Valeria Lukyanova , es probable que usted conteste “¿quién es esa?”; Pero si se le mostrara alguna de las imágenes de esta ucraniana de 31 años, caracterizada como la ” Barbie Humana “, las posibilidades de reconcimiento aumentarían exponencialmente.
La modelo ha impactado recientemente al cibermundo con un cambio de imagen radical . Lukyanova pasó de una apariencia plástica a un look más natural , algo que concuerda, según ella, con su rol como instructora en una escuela de viajes extra corporales (100% real, no fake).
Привет мои Инпланетные, продолжаю свой раздел полезных советов для вас!!! Итак, одна из моих любимейших питательных масок для лица! Ингридиенты- 1. Натуральный мед ( Кремовый) 2. Масло Алое 3. Сок алое ( натуральный питьевой) 4. Красная глина 5. Масло ванили Способ приготовления- Смешиваем 3 чайные ложки меда и пол чайной ложки глины, добавляем 7 капель масла Алое, и 2 капли масла Ванили, а так же пол ложки сока Алое. Все это тщательно смешиваем и добиваемся массы густой сметаны. После чего наностим на лицо и даже можно захватывать область вокруг глаз, так же надо наносить на шею и немного на область декольте! Держать от 30 до 40 минут. Эффект от маски– Действия меда на кожу: питает; увлажняет; избавляет от раздражений и прыщей благодаря противовоспалительным свойствам; тонизирует кожу; улучшает кровообращение; стимулирует регенерацию тканей и обновлению клеток; омолаживает и поддерживает красоту кожи. Полезные свойства Алое для лица– Алоэ обладает противовоспалительным, смягчающим и успокаивающим действием на кожу. Применение алоэ для лица позволяет снять раздражение, покраснение, воспаление и успокоить кожу, а также устранить зуд. ( Продолжение в комментариях) #маскадлялица #sexy #diosa #queen #blonde #cosplay #cute #cosmetics #magic #makeup #magical #energy #watercolor #wich #valerialukyanova #doll
En sus cuentas de redes sociales enterós sus millones de seguidores acerca de la dificultad de suégimen alimenticio (consistente en verduras licuadas) y las interminables horas que le tomaba maquillarse. Eso, sin contar las numerosas cirugías plásticas, que literalmente le paralizaron la sonrisa.
Se trata, sin duda de un referente en la tendencia mundial de llevar el cuerpo humano al extremo.
Héctor Omar Martínez García
¡Mira las fotos de la modelo aquí!
☝☝☝Дорогие девушки, я предлагаю вам уникальный практикум, который поможет вам стать по истине неотразимыми. Вы научитесь с его помощью общаться с мужчинами легко и свободно. Научитесь искусству обольщения, узнаете многие вещи, о которых, возможно, даже не слышали… http://amatue.org/products/25354117 🌹Вы узнаете, как сделать процесс обольщения тонким, эротичным и не вульгарным. Так, что мужчина будет в прямом смысле околдован вами, и будет ждать встречи с вами, больше всего на свете! Вы узнаете, как говорить на одном языке со своим любимым. Быть яркой, желанной сексуальной, но при этом, не выходя за рамки приличий. 💜🙏👌🌟✨А так же узнаете о некоторых секретах очарования, обольщения, о том, как привлечь вашего мужчину, и как сделать так, чтобы он любил именно вас. И, чтобы остальные женщины казались ему не столь яркими и привлекательными, как вы. Чтобы он только о вас мог думать, и вы для него были бы самой красивой, привлекательной и желанной. #esoteric #essence #valerialukyanova #epica #epica #angel #amatue #alien #perfect #love
От пресса почти ничего не осталось! Но приятно одно! Я точно знаю – ровно 2 дня и он будет как прежде! Засекайте, через 2 дня покажу))))) вот что бывает когда ешь пищевой мусор в виде цельнозерновых спагетти !))))( #queen #epica #sexy #sexygirsl #valerialukyanova #t #essence #esoteric #sport #sexygirsl
Камни , минералы , кристаллы – как же они завораживают, не так ли? Бывает увидишь камешек, и понимаешь- он твой! Ты покупаешь его не раздумывая. В этом нет ничего странного. Мы чувствует камни, а они чувствуют нас. А может быть это не вы притянули кристалл, а он вас притянул? Поговорим о магической силе камней? Из моего практикума вы узнаете много полезной информации о камнях, и поймете, что они имеют гораздо большее значение , чем принято считать . Не даром древние Атланты никогда не расставались с кристаллами. Они знали о силе камней, и умели использовать ее себе во благо. Цивилизация Атлантов по праву считалась цивилизацией Богов. Потому что это была самая развитая цивилизация за все существование Земли. Они уделяли огромное внимание и почтение Кристаллам. Думаю многие из вас слышали о Кристалле Атлантиды, что являлось сердцем самой Атлантиды и силы заключенной в ней. Прошло много веков, и теперь люди думают, что камни это всего лишь часть неживой материи на Земле, и стоит ли наделять их чуть ли не чертами одушевленными? Люди покупают камни не задумываясь, а может камень-то вам и не подходит вовсе? Удивленно смотрят, как камень может не подходить? Но они ничего не знают о камнях , ни о их силе и свойствах! И потом, когда происходят какие-то странные и неожиданные события, люди бегут к экстрасенсам с вопросами, и снова удивляются, как это камень так смог мне все испортить? Чтобы такого не случилось, надо хотя бы иметь представление, что вы покупаете и для чего. Каждый камень, обладает своими свойствами, своей энергетикой, которая может с вашей не сочетаться. А может наоборот усиливать и приносить невероятный успех и вдохновение! Каждый камень имеет свой характер, наконец, иногда очень даже взбалмошный. И прочитав о свойствах камней, вы, может быть, вдруг захотите изготовить для себя какой-то амулет, или талисман. И это будет правильное решение, потому что камни это наши союзники, и знать о их необычайной силе должен каждый! Это уже будет ваш осознанный шаг, вы будете прекрасно знать, для чего вам это надо и какую именно цель вы преследуете, изготавливая их.( продолжение в комментах ) #камни #магия #magical #pandora #epica #energy #essence #sexy #esoteric