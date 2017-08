Esquina migratoria: pedí a mi hermano en 2001 y todavía no sé dónde va su caso

Soy ciudadano y pedí a mi hermano en el 2001, él está en México desde el 2003. Me llegó la aceptación pero desde entonces no he recibido nada. Quisiera saber si hay forma de conocer ¿dónde va su caso?

Cuando el Servicio de Inmigración aprueba una petición familiar y el beneficiario parece ser elegible para ajustar el estatus dentro de Estados Unidos, entonces no mandan ninguna notificación adicional. Es decir, el peticionario y beneficiario tienen la responsabilidad de averiguar cuando la “fecha de prioridad” se ponga vigente y solicitar la residencia en ese momento. Si sometiste la petición para tu hermano antes del 30 de abril de 2001 cuando él

estaba en Estados Unidos y la petición ya fue aprobada, es muy probable que no te llegue ninguna notificación adicional.

Si con la “aceptación” quieres decir que solamente te llegó la carta de recibido de la petición I-130 pero la aprobación nunca llegó, puedes llamar a inmigración al 1 (800) 375-5283 y preguntar sobre el estatus de la petición o averiguar en línea con el número de recibo: http://www.uscis.gov “Check your Case Status”.

Si al llamar a Inmigración te dicen que ya aprobaron la petición, pero no fue enviada al Centro Nacional de Visas (debido a que Inmigración creyó que iba a arreglar en Estados Unidos), tendrás que someter la forma I-824 para pedir que el caso sea enviado allí para que tu hermano pueda aplicar

a la residencia en el Consulado de Estados Unidos en México cuando le llegue su turno. Si fue aprobada y enviada al Centro Nacional de Visas, puedes llamar al (603)334-0700 para preguntar sobre el estatus del caso. Sin embargo, aun sería elegible.

Debido al número limitado de visas de residencia que Estados Unidos otorga cada año, los mexicanos pedidos por un hermano tienen que esperar

aproximadamente 20 años para poder obtener la residencia. Puedes seguir el avance de las fechas de prioridad en la página del Departamento de Estado: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and- policy/bulletin.html

Si ocupas ayuda en el proceso, puedse usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en ingles) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro en tu área: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.