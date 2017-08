¿Estás listo para el eclipse solar de hoy?

La luna pasará frente a la estrella del Sistema Solar, oscureciendo gran parte de Estados Unidos

Jessica Chavira levanta a sus hijas Penny, de 6 años, y Ali, de 5, para que puedan ver a través del ocular de un telescopio colocado afuera de la sucursal de la Biblioteca de Los Ángeles en Sylmar. Están viendo al sol y todas están maravilladas.

Así como esta familia, millones de estadounidenses a lo largo de una buena parte del país estarán hoy lunes viendo hacia el sol (ojalá que con gafas apropiadas, porque de lo contrario podrían incluso quedar ciegos) cuando tenga lugar lo que ha venido a llamarse “El Gran Eclipse Solar Americano”.

“Estoy emocionada por el eclipse. Es la única vez que lo pueda ver en mi vida”, dice Chavira, quien planea ir a un parque hoy y tomar algunas fotos.

El eclipse total de sol podrá verse desde Oregon hasta Carolina del Sur. El tiempo total del evento del eclipse tomará entre 2 y 3 horas (9:00 a.m. – 11:45 a.m.), pero el eclipse en sí tendrá una duración de 2 minutos con 40 segundos. Hace 38 años que no vemos uno de ellos en el país, es decir, la última vez que sucedió fue en 1979. Sin embargo, el último que cruzó de costa a costa, como el que sucederá este año, fue en 1918.

¿Qué es un eclipse solar?

Los eclipses solares ocurren cuando la luna se encuentra en su fase de ‘luna nueva’. Es como si la luna se pusiera delante del sol, entonces la tierra se oscurece, como si se volviera de noche, y puedes observar cómo algunos animales vuelven a sus madrigueras, y algunas plantas como la mimosa, cierran sus hojas.

La trayectoria de totalidad para el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017 es de casi 70 millas de ancho y se extiende desde Oregón hasta Carolina del Sur. Pasa por Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Fuera de la trayectoria de totalidad, los observadores del cielo verán un eclipse solar parcial.

Este es el caso de Los Ángeles, donde los astrónomos estiman que llegará hasta un 70 por ciento, lo que significa que oscurecerá similar a lo que se percibe al caer la tarde.

Seguridad

Algo en lo que todos hacen hincapié es que no es seguro ver un eclipse solar con tus ojos.

“Mirar el sol directamente, incluso por periodos pequeños, puede causar daños permanentes en la retina y producir la ceguera. Tengo pacientes que miraron el sol hace 40 años y sigan careciendo de visión central en los ojos afectados”, indicó el Dr. Russell N. Van Gelder, portavoz clínico para la Academia Estadounidense de la Oftalmología.

Hay una breve fase durante un eclipse solar total cuando es seguro mirar el sol directamente. Esta fase se denomina totalidad, y dura unos 2 minutos. Ocurre cuando la luna bloquea totalmente la cara brillante del sol. Pero apenas comienza el sol a reaparecer, ponga usted de nuevos los filtros solares.

Recomendaciones

Utiliza anteojos de eclipse solar especialmente diseñados para bloquear los rayos dañinos del sol. Los anteojos habituales, incluso los oscuros, no son suficientemente fuertes para proteger los ojos. Hasta la fecha, solamente cuatro fabricantes han certificado que sus anteojos solares para eclipses y visores solares portátiles cumplen las normas internacionales de seguridad: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Thousand Oaks Optical y TSE 17

•Inspeccione tu filtro solar antes del eclipse, y no lo utilices si está rayado o dañado.

Otra opción es ver el eclipse a través de vidrio de soldador #14. Es más oscuro que la protección que los soldadores normalmente usan.

Utiliza filtros solares en los lentes de cámara, binoculares y telescopios.

No utilices anteojos de eclipse solar para mirar por una cámara, binoculares o un telescopio. El sol puede derretir el filtro y dañar los ojos.

¿Dónde verlo?

Puedes observarlo desde tu casa, pero hay dos puntos en Los Ángeles que seguramente verán una gran concurrencia.

Uno de ellos es el Observatorio Griffith que tendrá varios telescopios disponibles con empleados y voluntaries dispuestos a responder cualquier pregunta sobre este fenómeno celestial. También habrá gafas especiales disponibles en venta. El observatorio se ubica en el 2800 East Obsevatory Road en Griffith Park.

El otro lugar es el California Science Center que organiza un evento público con representantes de Jet Propulsion Laboratory. El Science Center se localiza en el 700 Exposition Park Drive.

Por cierto, si no lo puedes ver esta vez, tendrás que esperar para presenciar algo similar. El próximo eclipse solar visible desde Los Ángeles ocurrirá el 14 de octubre de 2023.