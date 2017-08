Familia que buscaba a inmigrante enfermo lo encuentra de nuevo en centro de detención Adelanto

La familia tenía permiso para verlo en un hospital, pero no los dejaron

Una semana después de no saber dónde estaba Alfredo Arana Holguín, detenido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su esposa lo encontró de vuelta en centro de detención migratoria de Adelanto.

“Me hicieron ir hasta allá (Centro Médico St. Mary de Apple Valley) porque supuestamente tenía autorización para verlo, pero en el hospital me lo negaron. Finalmente pude ver a mi esposo este domingo, en el Centro de Detención Adelanto a donde lo regresaron”, dice Karla Arana.

“Se mira muy mal. Tenía los labios blancos. Está muy enfermo y hasta les quitaron las cobijas, y no tiene con que taparse por las noches. El aire acondicionado lo tienen bien alto”, dice la esposa.

Aranda Holguín fue sacado del Centro de Detención Adelanto el domingo 14 de agosto en estado de gravedad y llevado al Centro Médico St. Mary.

Pero no fue hasta el jueves 18 de agosto cuando ICE le confirmó a su esposa que se encontraba en dicho nosocomio y que podía visitarlo.

“Yo fui a verlo el viernes y no me dejaron entrar. Para miífue muy difícil conseguir quién me llevara de Maywood a Apple Valley porque no tenemos carro, y todo para que no me dejaran verlo”, se queja la mujer.

“Al parecer, les molestó que el asunto se hiciera público, y lo dieron de alta sin estar recuperado. Llegó a Adelanto con la presión arterial en 215”, dice.

Karla comenta que regresó muy preocupada por el mal estado de salud en que encontró a su marido. “El supervisor de Adelanto lo único que le dice es que si se siente tan mal, se regrese a México. No sabemos qué hacer. No sabemos con quién quejarnos y solicitar ayuda”, señala.

Aranda Holguín, de 44 años, es residente permanente de Estados Unidos desde 1989. Su familia entregó documentos a los funcionarios de ICE y de Adelanto, que prueban que sufren de diabetes tipo 2, lo que requiere el suministro de insulina a diario. También padece de los riñones, necesita diálisis y tiene una falla en el corazón.

Fue detenido por ICE a finales de agosto, dos semanas después de que un juez lo sentenció a un año de cárcel por posesión de drogas, un delito que su familia no acepta como válido y lo están disputando.