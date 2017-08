Tom Brady aprendió la lección y ya no dejará ni su jersey, ni objetos de valor en el vestidor

¡No sea que se vuelva a aparecer otro 'pseudoperiodista' de 'uñas largas'!

Después de sufrir el robo del jersey con el que ganó el Súper Tazón LI contra Atlanta, Tom Brady, pasador de Patriotas, tiene una nueva filosofía sobre llevar objetos al vestidor, de donde un periodista acreditado por un medio mexicano hurtó la prenda.

“Hay muchas cosas de valor en nuestras maletas. La gente tiene acceso y uno no tiene idea de eso, así que aprendí la lección.

“Obviamente ya no habrá objetos de valor en el vestuario o cosas que realmente te importan, que les tienes aprecio. Tienes que ponerlas en un sitio más seguro del que originalmente pensé que lo era”, comentó la semana pasada en entrevista con Jay Glazer de Fox Sports.

Brady señaló que fue una investigación complicada por el hermetismo de las autoridades.

“Tardé bastante en entender el proceso y nadie me daba realmente mucha información. Hablé con el FBI. Hablé con gente del Departamento de Policía de Houston y obviamente ellos ya estaban en eso. No me dieron muchos indicios para decir que pensaban que estaba en México. Antes de que supiera, ellos me dijeron: ‘Tenemos buenas noticias. Recuperamos el jersey’, relató el QB.