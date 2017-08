BuenosDíasLA: Angelinos se unen en apoyo de los vendedores ambulantes

Estudiantes de Huntington Park disfrutan del eclipse solar Con lentes especiales, presencian el fenómeno celestial Sin poder contener la emoción del magno evento, docenas de estudiantes junto a sus maestros se reunieron en la cancha de la escuela KIPP Comienza Community Prep en Huntington Park para ver el eclipse solar. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Aug 21, 2017 at 1:16pm PDT