¿Por qué Colin Kaepernick no encuentra equipo para la temporada 2017?

El exquaterback de los 49ers de San Francisco es el jugador de fútbol americano que se negó a cantar el himno de EEUU como protesta

Colin Kaepernick deslumbró al mundo del fútbol americano cuando guió a su equipo, los San Francisco 49ers, a la final del Super Bowl de 2012.

Tenía apenas tenía 24 años. Todo parecía anticipar una prometedora carrera para este joven mariscal en el deporte más popular en Estados Unidos.

Sin embargo, a pocas semanas de comenzar la temporada 2017, Kaepernick, ahora con 29 años, sigue sin conseguir un lugar en los 32 equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

¿Qué ha pasado entonces con el joven promesa?

Según algunos, en su infortunio mucho tiene que ver su reticencia a entonar el himno nacional antes de los partidos en señal de protesta.

Para otros, se trata meramente del declive deportivo del jugador.

Rendimiento o política

Lo cierto es que los problemas para Kaepernick, que hasta marzo -ya como mariscal suplente- jugó para los 49ers, comenzaron el año pasado cuando decidió arrodillarse y no cantar el himno nacional de EE.UU. durante la previa de los partidos de la temporada 2016 de la NFL.

Cuando le pidieron explicaciones, el deportista señaló que lo hacía a modo de protesta por la discriminación que sufren los afroestadounidenses en su país.

“No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color. Para mí, esto es más grande que el fútbol y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado”, dijo Kaepernick.

Fue duramente criticado desde distintos sectores y la polémica lo acompañó durante toda la temporada.

Se agudizó en marzo de este año, cuando salió de los San Francisco 49ers como agente libre. Desde entonces no ha logrado que ninguna escuadra lo contrate.

Pero muchos señalan que, más allá de la polémica, la razón de su futuro incierto es una baja en su rendimiento deportivo.

“Muchos jugadores hacen reivindicaciones sociales. Unos tendrán equipos en 2017 y otros no. Y eso depende exclusivamente de lo buenos que sean jugando fútbol americano”, le dijo a BBC Mundo Nicolás Tovar, periodista español experto en temas de la NFL.

El tiempo apremia: la próxima temporada comienza el próximo 8 de septiembre.

¿Por Trump?

Durante 2016, Kaepernick no sólo no cantó el himno y se arrodilló durante todas las ceremonias en las que estuvo presente, sino que también se convirtió en un militante de las denuncias de abusos raciales en su país.

Muchos de sus compañeros afroestadounidenses siguieron su ejemplo. Y no fue un acto menor, teniendo en cuenta que el fútbol americano es un deporte en el que el 67,8% de los jugadores son negros.

Esta semana, un grupo de ex policías de Nueva York, liderado por el famoso agente que luchó contra la corrupción Frank Serpico (a quien Al Pacino interpretó en el cine), mostraron su apoyo al jugador.

“Él está luchando por lo mismo que nuestros padres fundadores lucharon al crear esta nación“, dijo Serpico en un acto que tuvo un significado adicional porque las principales críticas que ha hecho Kaepernick fueron por la violencia policial contra la población negra.

Entre los críticos del jugador se encuentra presidente Donald Trump.

En una entrevista con la cadena radial Kiro, en agosto de 2016, el republicano dijo: “Creo que no está bien (que no cante el himno). Él debería buscarse un país que funcione para él”, señaló Trump, que por entonces era candidato en campaña.

Hace un par de meses, el asunto fue incluso más allá.

En el sitio de noticias deportivas Bleacher Report se publicó un informe que, citando a un empleado de la NFL, señalaba que varios equipos profesionales no contrataban a Kaepernick para evitarse problemas y también para resguardarse de un posible “tuit furioso del presidente Trump”.

“Está en declive”

La idea del artículo fue apoyada por otros jugadores de la liga como la estrella de los Seahawks de Seattle, Richard Sherman, quien dijo que Kaepernick ha sido vetado en la NFL por sus posiciones políticas.

“Él puede ser titular en por lo menos 20 equipos de la liga. Así que no es algo que tenga que ver con el deporte. Hay equipos que están eligiendo incluso mariscales que estaban retirados”, dijo Sherman.

En la NFL hay 32 equipos con nóminas de 51 jugadores cada uno. Algunos cuentan hasta con tres mariscales de campo.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, rechazó las acusaciones y dijo que el tema del exmariscal de los 49’ers era exclusivamente por “fútbol americano”.

“Todos los equipos que han evaluado la opción de tenerlo no lo han contratado por un tema deportivo. No ha sido vetado para nada”, dijo Goodell a los medios.

Hay que tener en cuenta que Kaepernick se perdió gran parte de la temporada 2015 debido a una operación en su hombro.

“Personalmente creo que no es un gran jugador y realmente el tema de no cantar el himno no le ayuda para nada en esta situación. Los equipos no quieren tener un mariscal suplente que genere tanta polémica”, explicó Tovar.

“Es un jugador que perdió esa chispa que tuvo las primeras dos temporadas. Y en los últimos años ha ido en declive”, concluyó.