BuenosDíasLA: Frida, la perrita que rescató a 12 personas en Oaxaca

En Lynwood celebran a sus residentes centenarias Festejan a mujeres que cumplen más de un siglo de vida Al ritmo de mariachi y con pastelitos, la ciudad de Lynwood celebró el lunes la longevidad de dos personas muy queridas por la comunidad; Amelia Contreras quien cumplió 101 años el mes pasado y Annie Rogers quien cumplió 103 años en febrero. El secreto de su larga vida, dijo Rogers, es ser una buena persona, ayudar y creer mucho en Dios. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

