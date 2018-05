BuenosDíasLA:“Nadie puede amar lo que no conoce”

Comunidad angelina teme por su salud Residentes le piden a la Arquidiócesis de la ciudad dejar de arrendarle terrenos a AllenCo Energy, una compañía extractora de petróleo Para Patricia Díaz, de 61 años, el poder respirar aire fresco y saborear sus alimentos es un gusto que regresó a su vida hace unos años. No obstante, dice, esto podría terminar en poco tiempo. “Yo [antes] no tenía sentido del gusto y me daba mucha tos y picazón en la nariz”, dijo Díaz quien ha vivido en la misma residencia desde que nació en el área de University Park, cerca de la Universidad del Sur de California (USC), al sur centro de Los Ángeles. Esta mujer, al igual que vecinos del área, afirman que la causa de sus problemas de salud iniciarion a partir de 2009, cuando llegó a la zona AllenCo Energy, una compañía de perforación de petróleo y gas. La empresa, que opera en terrenos arrendados por la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles, fue temporalmente cerrada en 2013 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tras varios reclamos y después de que los investigadores se enfermaron mientras visitaban el lugar. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

