Madre mata a sus hijos quemándoles en un horno y manda prueba al padre

Tras el terrible crimen, Williams llamó en primer lugar a una amiga y después al padre de los bebés, Jameel Penn, a quien le dijo: “están muertos”, y como este no entendía a quién se refería, Williams inició una videollamada el viernes por la noche mostrándole en directo los cuerpos sin vida de sus hijos.

“Ahora cada vez que cierro los ojos, eso es lo que veo. Ya no tengo alma“, sollozó el padre en una vigilia realizada con su familia, vecinos y amigos el sábado por la noche, “Ja’karter y Keyante son mi mundo, mi todo. Estoy perdido”.

Neighbors in prayer after deaths of two infant boys. Their mother is charged with their murder. pic.twitter.com/oYhGn5x5y7

— Ryan Kruger (@Ryan11Alive) October 15, 2017