Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Jueves 19

Salsa de El Bronx

El Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) tendrá en esta ocasión un huésped muy particular. Se trata del salsero neoyorican Willie Colón “El malo de El Bronx”, quien tocará su música más reciente así como sus temas clásicos. Esta presentación es parte de la gira Willie Colón 50th Anniversary. 9 pm. Boletos $40 a $125. Informes (213)745-0162 y nightout.com.

Foto chicana

Las Weingart Galleries (1600 Campus Rd., Los Angeles) abrirá la exhibición Chicana Photographers L.A., en la que se podrán ver los trabajos de Laura Aguilar, Sandra de la Loza, Christina Fernández, Star Montana y Aydinaneth Ortiz. La apertura inicia a las 5 pm y termina a las 8 pm. Hasta el 12 de noviembre. Entrada gratis. Informes (323) 259-2500 y oxy.edu/oxy-arts.

Viernes 20

Teatro latino

La obra “This Land”, que aborda la dolorosa y a la vez alegre historia de una familia de California que tiene raíces en distintas partes del mundo, llega por primera vez al teatro con funciones durante todo el mes y hasta el 13 de noviembre. Se presenta en Company of Angels (1350 San Pablo St., Los Angeles). Dirigida por Armando Molina. Para horarios visitar la página oficial. Boletos de $12 a $25. Lunes paga lo que puedas. Informes companyofangels.org.

Brujas y vodevil

El Bob Baker Marionette Theater (1345 W. 1st St., Los Angeles) presentará el show “Witches in Vaudeville”, en el que se hará memoria de la época de oro de la comedia vodevil. Habrá un show previo a la función y actores que caminarán por entre los asistentes, como malabaristas, comediantes y titiriteros. Participan también cantantes, DJs y músicos. 8 pm. Boletos $20. Informes (213) 250-9995 y bobbakermarionettetheater.com.

Sábado 21

Fiesta en ELA

El Día de los Muertos se celebrará de 3 a 9 pm., en el Civic Center del Este de Los Angeles (4801 E. 3rd St.,Los Angeles). Habrá danzas aztecas, mariachis, bailes folclóricos mexicanos y bandas en vivo. Además venta de artesanías, comida, altares de muertos y más. Entrada gratuita. Informes (323) 881-4601 y casaculturalsaybrook.com.

Cine de Halloween

El Heritage Square Museum (3800 Homer St., Los Angeles) proyectará “It Came From Outer Space” en 3D en su serie Halloween Movie Nights, a las 6:30 pm. La cinta de terror, de 1953, se puede disfrutar desde sillas de playa, cobijas y comiendo, bajo el cielo estrellado de la noche. Habrá palomitas, sodas y otros refrigerios a la venta. Se proveerán lentes 3D. 7 pm. Boletos $5 a $10. Menores de 6 años gratis. Informes (323) 225-2700 y heritagesquare.org.

Comedia mexicana

El estandupero mexicano Franco Escamilla es toda una sensación en las redes sociales, y ahora trae su show “La anécdota” a Estados Unidos, donde cuenta sobre su reciente experiencia al haber sido víctima de un asalto a mano armanda en su natal México, así como por qué desprecia la música de banda y el reggaetón. A Los Angeles llegará el sábado al Microsoft Theater (777 Chick Hearn Court, Los Angeles). 8 pm. Boletos $39 a $125. Informes microsofttheater.com.

A dibujar dinosaurios

En el taller Learn to Draw Dinosaurs: An Introduction to Paleoart, los participantes aprenderán de historia así como a dibujar sus propios dinosaurios. A partir de las 11 am, en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles). Bajo la conducción de Evan Boucher. Se proveerán todos los materiales; apto para todas las edades y para quienes no saben dibujar pero adoran los dinosaurios. Este es un evento independiente del museo. $40 por participante. Informes pincelbox.com.

Domingo 22

Festival familiar