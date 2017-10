Carla Morrison va a su propio paso

La cantante mexicana, que estaré este fin de semana en nuestra ciudad, prefiere que su carrera avance naturalmente

Hace unos meses, Carla Morrison fue invitada a Argentina para participar en un homenaje a Soda Stereo. Fue la única mujer solista que tocó en el concierto, al que fueron convocados artistas como Café Tacuba, Illya Kuriaky and The Valderramas, Kevin Johanssen y Juanes.

Lejos de sentirse halagada, para Morrison este evento reflejó el triste panorama que predomina en toda América Latina para las intérpretes mujeres.

“Al final del día, Latinoamérica sufre muchísimo de machismo”, dijo la cantante mexicana. “En esta parte, la mujer tiene que probar su punto más de tres veces […] Es difícil para las mujeres salir adelante, y pues no me sorprende que no hubiera más chicas en ese cartel”.

Esa parte de ser artista quedará plasmada en un documental que la cantante, nacida en Tecate, al norte de México, prepara, y que podría ver la luz en unos meses. Ella misma lo realiza, aunque no se considera una directora en sí.

Irónicamente, la carrera de Morrison no inició en México, sino en Estados Unidos, donde su música siempre ha sido bien acogida. En específico, Los Angeles fue la ciudad que vio nacer como solista a esta intérprete de música indie pop de 31 años.

“Los Angeles siempre me abrió ampliamente las puertas; la gente me apoyó desde el principio”, dijo Morrison, quien confesó que por eso esta urbe es especial para ella.

Ahora regresa para ofrecer dos conciertos como parte de su gira Amor Supremo –título también de su disco más reciente– , hoy en The Theatre at Ace Hotel y mañana en The Orpheum Theatre.

Y aunque hasta la fecha Morrison solo ha compuesto y grabado temas en español, sus conciertos suelen ser concurridos por angloparlantes que no hablan castellano. Ella lo atribuye a la forma en que canta sus temas.

“No sabría decir por qué. [Puede que sea] la tonalidad de mi voz o la manera en que interpreto mis canciones, que va más allá del idioma”, explicó. “Como que la gente puede darse cuenta de que estoy hablando de algo triste o de algo emocional”.

O puede ser que Morrison siempre ha sido fiel a su línea independiente, y que los fans pueden percibir esa parte de autenticidad que la artista no está dispuesta a modificar.

“Es que en realidad hago musica por necesidad, pero como necesidad interior, no de dinero”, expuso. “La música siempre ha sido para mí una necesidad para resolverme en el arte y para refugiarme en él […] Y yo quiero ir a mi paso; no hay prisa de nada”.

Y así, sin prisa, es como han sucedido las cosas en la carrera de Morrison, quien, dice, no proviene de una familia rica o de exitosos papás artistas.

“Yo diría que es mi paso natural”, dijo. “Todo lo que me ha pasado ha sido algo muy natural, […] y yo respeto mucho el camino de mi vida y de cómo las cosas se me van dando en mi proyecto […] Trato de respetar mi entorno porque quiero disfrutar mi vida”.

En detalle:

Qué: Carla Morrison

Cuándo-dónde: hoy a las 8 pm en The Theatre at Ace Hotel, 929 S. Broadway, Los Angeles

Viernes a las 8 pm, en The Orpheum Theatre, 842 S. Broadway, Los Angeles

Cómo: boletos agotados para ambos shows; informes Ticketmaster.com y (213) 623-3233 y (877) 677-4386